Lieu de pèlerinage durant l’Antiquité, l’île de Philae fascine depuis des siècles. Sur ce rocher surgi du Nil, divers souverains ont fait bâtir des sanctuaires depuis l’époque des derniers pharaons jusqu’aux Romains. Par la suite, les temples ont été pillés, vandalisés avant que les constructions de deux barrages au XXe siècle ne scellent le destin de l’île. Pour sauver les vestiges, explique ce docu tout neuf, une campagne de l’Unesco est entreprise dans les années 1970 pour démonter les monuments pierre par pierre et les reconstruire sur une île voisine.

2. Samedi 29: En concert, la Maîtrise populaire - France 4, 22 h 55

Formation pluridisciplinaire d’excellence composée de jeunes de tous âges, la "Maîtrise populaire" investit la salle Favart de l’Opéra-Comique à l’occasion d’un concert retrouvailles. Au programme: des standards et tubes lyriques issus des répertoires classique et populaire - Bizet, Purcell, Jean-Jacques Goldman, The Platters, Leonard Cohen - interprétés par les...100 chanteurs de la Maîtrise. Avec également de la danse et du chansigne (chanson en langue des signes).

3. Dimanche 30: "Le premier venu" - La Une, 20 h 15

Dans ce téléfilm de 2022, Gina (jouée par Claire Keim), présentatrice de la "minute hippique" et héritière des poivres Duval, va se marier avec Mathieu (Laurent Capelluto), professeur d’université spécialisé dans l’équation de Schrödinger, son fiancé de longue date. Gina baigne dans le bonheur jusqu’au soir où, en rentrant chez elle, elle découvre que… Mathieu l’a larguée. Sur le conseil d’une amie, elle se rabat alors sur "le premier venu", Félicien, garagiste martiniquais avec qui elle s’est disputée quelques heures auparavant.

4. Dimanche 30: "La France coupée en deux" - France 5, 20 h 55

Imposée par l’occupant allemand après l’armistice de juin 1940, la ligne de démarcation (cette frontière intérieure allant des Alpes aux Pyrénées), a divisé la France en deux: au nord, la zone occupée par les soldats d’Hitler. Au sud, la zone administrée par le régime de Vichy du maréchal Pétain. Ce film rappelle l’existence de cette frontière unique dans l’histoire du pays et lève le voile sur la tragédie qu’elle fut: le théâtre des errements honteux de la collaboration comme celui des actes les plus courageux, les plus nobles.

5. Dimanche 30: "Fat camp, un été pour maigrir" - La Trois, 21 h 30

À une heure de New York, 400 enfants passent chaque été 4 à 8 semaines dans le plus grand centre d’amaigrissement du monde: le camp Copono, objet de ce documentaire.Objectif: perdre du poids. Sport intensif, cours de nutrition, séance de thérapie et confiscation des GSM... Les règles y sont strictes et la bataille contre les kilos difficile. Question de survie parfois car 1 ado sur 3 est en surpoids et 1 sur 5 est obèse aux États-Unis, ce qui représente 13 millions d’enfants.