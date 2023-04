James Corden, en larmes, fait ses adieux au “Late Late Show” (vidéo)

Juste avant de rendre l’antenne, le comédien britannique, assis derrière un piano, avait la voix tremblante et les larmes aux yeux au moment de revenir en chansons sur ses souvenirs passés dans l’émission. “Et une partie de moi se demande pourquoi ne pas rester ici pour toujours ? Mais au fond de mon cœur, je sais juste. Plus d’émissions à diffuser. Il est temps que j’y aille. C’est l’heure. Merci d’avoir regardé, c’est notre émission”, a-t-il chantonné avec émotion.

La star de la télé s’est alors tournée vers le public et l’a salué une dernière fois, avant de disparaître derrière le rideau.

Pour sa dernière émission, le comédien britannique recevait des invités de marque tels que Will Ferrell, Harry Styles et Chris Martin, le leader de Coldplay. Will Ferrell et Harry Styles n’ont d’ailleurs pas hésité à détruire le bureau de l’animateur.

Du temps en famille

James Corden a récemment révélé la raison pour laquelle il a décidé d’arrêter la présentation du “Late Late Show”. Il a expliqué vouloir passer plus de temps avec sa famille, suite à une une conversation qu’il a eu avec son fils Max.

”Il y a deux ans, je tournais une émission un dimanche, je suis descendu, il était environ 6 heures du matin, et mon fils, qui avait 10 ans à l’époque, était assis dans les escaliers. Il m’a dit : 'Tu travailles aujourd’hui ?'. J’ai répondu : 'Oui'. Il m’a dit : 'Mais c’est dimanche'. Je lui ai répondu : 'Je sais, mon pote, mais l’emploi du temps est tellement chargé qu’il faut que je le fasse' Et son visage s’est décomposé. Je suis monté dans la voiture et j’ai appelé ma femme pour lui dire : 'Je me suis rendu compte que, dans le meilleur des cas, il nous reste encore six étés où Max voudra être avec nous, même de loin. Et je ne peux pas en gâcher un autre'.”