Le comportement de Nagui décrit comme “terrifiant” par plusieurs collaborateurs : “Quand il t’a dans le nez, tu n’existes plus”

S’ils sont quelques-uns, comme son ami Michel Cymes, à apprécier sa passion pour le travail bien fait et son ambition, ils sont aussi nombreux à regretter ses excès. “Quand il t’a dans le nez, tu n’existes plus”, assure un professionnel du milieu. “Il peut être charmant, puis un jour, pour un détail, il t’insulte. C’est troublant, on passe par tous les états. Il se considère comme supérieur, et se montre dur avec les techniciens. Je l’ai vu s’en prendre systématiquement à la personne la plus faible dans la pièce. Ou, dans une rage noire, menacer de saboter la carrière de quelqu’un. ” Même son de cloche chez un ancien dirigeant de France Télévisions : “Il a le bras très long. Il peut vous fermer des portes partout. ” Et cet ancien cadre de poursuivre : “Vous n’imaginez pas les bras de fer que Nagui engage derrière les sourires. C’est un personnage assez terrifiant. Il est multimillionnaire grâce au service public, et le problème est là. ”

Également épinglé pour avoir formulé des “blagues jugées vulgaires ou dévalorisantes” par certains témoins, Nagui – qui n’a pas réagi à ce portrait de “Télérama” – est aussi salué pour avoir redonné un emploi à des personnes licenciées. “Aujourd’hui, il a bâti un empire, et il ne veut pas redescendre”, résume un proche. De quoi, peut-être, expliquer le besoin de l’animateur de tout faire pour que ça marche.