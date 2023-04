A sa présentation, Sébastien Cauet et Cécile de Ménibus, avec aussi Niko, Cartman et Jean-Piètre. La bande est connue pour son émission de radio matinale qui cartonne sur Europe 2, Le Morning de Cauet. Ca marche tellement bien que l’émission est diffusée en télé sur MCM. C’est TF1 qui va leur proposer une "vraie" émission télé, un talk-show en seconde partie de soirée.

Détecteur de mensonge

Le concept: des invités assis dans un fauteuil au milieu du plateau, en public, avec à leur doigt un capteur de pulsations cardiaques, sorte de détecteur de mensonges. Ils sont soumis à des questions de Sébastien Cauet et Cécile de Ménibus alors que les autres ponctuent l’émission de leurs sketches. Des questions personnelles, souvent loufoques ou potache, loin des entretiens classiques de promo. Et c’est cette liberté de ton qui détonne. A l’époque, déjà, et encore plus aujourd’hui où la télé est devenue complètement lisse.

Et puis surtout en six saisons, de juin 2003 à décembre 2008, l’émission a vu défiler les plus grandes stars du moment, françaises ou internationales. Dans tous les domaines, tous les styles et de toutes les générations. Ainsi, on a croise Henri Salvador en beau costume ou un tout jeune Booba qui se confie sur ses années en prison, Kad Merad, Michel Galabru, Johnny Hallyday, Jean-Claude Van Damme qui se moque de Sylvester Stallone… Un mélange d’humour et de jolies filles de Clara Morgane à Adriana Karembeu ou Sabrina. Et des stars qu’on n’imagine plus voir sur un plateau de télé: 50 Cent, Will Smith, Penelope Cruz, Marilyn Manson, Céline Dion, Jackie Chan, Kevin Costner, Palema Anderson…

Une émission qui rassemblait jusqu’à quatre millions de téléspectateurs devant leur télé le jeudi soir. Il y a eu des polémiques aussi, où Cauet et sa bande ont été accusés de nivellement par le bas, d’émissions racoleuses avec notamment des stars du X ou des candidats d’émissions de téléréalité. Le boss de la chaîne déclarera dans une interview à Télérama à l’époque La Méthode Cauet est une "émission un peu transgressive qui amuse beaucoup les ados". Mais elle s’essouffle et dérange. Après six saisons, elle s’arrête brutalement fin 2008.

