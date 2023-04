Top Chef 2023: Alexandre quitte la compétition après avoir vécu la vie de palace (vidéos)

Ce lundi, les candidats découvraient pendant 24 h la vie de Palace, à l’hôtel du Crillon, à Paris. Pendant trois épreuves, les membres des brigades se sont relayés et démenés pour préparer des recettes typiques des établissements étoilés. Le but étant d’amasser le plus de points pour faire gagner sa brigade. Les deux brigades ayant amassé le plus de points se sont qualifiées pour la suite de l’aventure, pour la troisième, les candidats se sont départagés sur une ultime épreuve. Au terme de l’émission, c’est Alexandre, de la brigade orange, qui a quitté l’aventure.