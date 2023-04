Quand l’industrie agroalimentaire se fait du blé avec nos aliments

Spécialisation à outrance

Au cours de son enquête, il a découvert que l’agriculture française, sur le même modèle que celui de l’industrie, s’est spécialisée à outrance dans ce qu’il y a de plus rentable. "La filière céréalière par exemple, a gagné des milliards d’euros l’année dernière. On entend toujours qu’il y a de moins en moins d’éleveurs et de vaches laitières en France mais on produit toujours autant de lait, qu’on exporte en partie à l’étranger ! Et on envoie aussi un million et demi de bovins vivants dans le monde chaque année."

Ce choix n’est pas propre à la France. Chaque pays a développé ses propres spécialités. Ainsi, le houblon que l’on retrouve dans la bière en France provient le plus souvent des États-Unis. Et si les Japonais exportent du bœuf de Kobé en Europe, les Français envoient des chevaux au Japon afin qu’ils y terminent en sushis !

Cette spécialisation ne va pas sans créer de problèmes, comme on a pu le voir l’an dernier avec la crise de la moutarde. Alors qu’elle fait la réputation de Dijon et sa région, celle-ci est produite avec des graines qui proviennent majoritairement… du Canada ! Premier exportateur mondial, le pays a connu de fortes sécheresses durant l’été 2021 qui ont diminué la récolte. Du coup, les prix ont flambé et les exportations ont baissé.

Mais Hugo Clément a quand même un petit espoir. "Il y a une vraie prise de conscience chez de très nombreux paysans. Ils veulent sortir du modèle productiviste et cultiver ce que l’on consomme localement. J’ai été inspiré par leur volonté et leur énergie pour changer la donne. Ceux que nous avons rencontrés ont par exemple décidé de replanter des graines de moutarde, de la luzerne ou du houblon à la place du blé. Ils font le choix courageux et salutaire de relocaliser notre agriculture."

