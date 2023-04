Éric Braeden, interprète de Victor Newmann dans les “feux de l’amour”, annonce être atteint d’un cancer

L’acteur de 82 ans s’est alors rendu chez un urologue qui lui a annoncé qu’il s’agissait d’un cancer. “J’ai subi une opération et ils ont enlevé la tumeur mais il me reste des cellules cancéreuses importantes”, se confie-t-il. Il suit désormais un traitement d’immunothérapie qui a pour but de stimuler ses défenses immunitaires.

Très ému, l’acteur ne peut retenir ses larmes en fin de vidéo : “J’apprécie votre soutien. Je vais l’avoir et je serai de nouveau en forme bientôt”.