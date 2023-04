Amazon répond à Blanche Gardin à propos de “Lol : qui rit sort” : “Des commentaires faux et inexacts”

Propos qui ont fait réagir les internautes et fans de la stand-upeuse de 46 ans, mais aussi le géant du streaming et de la vente mondiale : “La déclaration de Madame Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts à propos d’Amazon. Depuis plus de deux décennies, nous nous efforçons de gagner la confiance de nos clients en France en contribuant au dynamisme des territoires, en offrant un service d’excellente qualité, une offre large de produits et des prix bas, et ce malgré l’augmentation du coût de la vie”, a lancé le groupe de Jeff Bezos. Avant d’ajouter : “Nous avons pris un engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique […] pour atteindre la neutralité carbone dès 2040” et “soutenir la croissance de plus de 13.000 petites et moyennes entreprises françaises”.