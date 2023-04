Alec Mansion veut vous faire chanter au ciné dans toute la Wallonie

"L’idée m’est venue lors d’un concert lors du 15 août à Liège, indique Alec Mansion. Il y avait 15 000 personnes et mes musiciens ne sont jamais arrivés. Je suis monté sur scène avec mon guitariste et on a dû improviser. Par jeu, j’ai demandé aux gens ce qu’ils connaissaient, comme lors d’une fête de famille. On a donc balayé un répertoire qui va des années 60 à aujourd’hui et qui se trouve dans la mémoire collective." 4

D’un spectacle traditionnel, l’idée a ensuite évolué vers un film durant le confinement. "J’ai contacté le scénariste français Clément Rivière qui a eu l’idée de créer ce personnage de monstre contre lequel le public va se battre en chantant."

Une DeLorean conduite par… Plastic Bertrand

Si Alec Mansion se trouve dans la salle avec un clavier et une guitare, il lui arrive d’aller faire un tour dans le film – réalisé par Raphaël Charlier – pour sauver quelques artistes de l’anéantissement. "C’est Miss Lady (NDLR: la voix off assurée par Lio) qui m’envoie en mission." C’est comme ça qu’on retrouve le chanteur propulsé dans le temps – grâce à une DeLorean conduite par… Plastic Bertrand ! – et qu’il vient par exemple sauver Jean-Sébastien Bach, alors que The Wolf l’oblige à écouter du Rammstein alors qu’il est en train de composer son Magnificat. On retrouvera aussi dans le film des artistes comme Jean Schultheis ( Confidence pour confidence) ou Patrick Hernandez ( Born to be alive). "Ce sont des compagnons de route. Cela m’a amusé de créer une séquence rien que pour eux."

Si cela semble un peu (beaucoup) tiré par les cheveux et avoir été écrit sous influence, on peut vous garantir – pour avoir assisté à l’avant-première à l’UGC De Brouckère en mars dernier – que le concept fonctionne plutôt bien. Bien sûr, il vaut mieux avoir laissé son 1er degré au vestiaire et s’installer dans son fauteuil avec la ferme intention de chanter et de s’amuser. L’enthousiasme d’Alec Mansion fait le reste. "Ce n’est pas un karaoké, tient à préciser le chanteur en conclusion. À certains moments, le public aura le texte affiché à l’écran, mais pas toujours. Je suis un passeur de chansons et j’aime bien cette idée."

28/04 Malmedy – Movie Mills ; 05/05 Braine-l’Alleud – ImagiBraine ; 06/05 Liège – Kinepolis ; 07/05 Liège – Le Palace ; 09/05 Mons – Imagix ; 12/05 Namur – Archiapolis ; 13/05 La Louvière – Cinéma Stuart ; 16/05 Tournai – Imagix ; 23/05 Charleroi – Pathé ; 26/05 Verviers – Pathé.