Grande finale de Pékin Express 2023: découvrez de combien de temps a mené l’équipe victorieuse

La grande finale de Pékin Express, le choix secret, a été diffusée ce samedi 22 avril sur Club RTL. Et l’équipe victorieuse n’est autre que celle de Céline et Xavier qui ont devancé Alexandre et Chirine lors des dernières étapes à Roi de Janeiro au Brésil. Mais à quel laps de temps s’est jouée la victoire ? On vous l’explique.