Le chercheur Arsène Burny et César de Top Chef, en marge du Télévie: "Quoi qu’il arrive, on en retire une force de vie"

Une rencontre bouleversante

Quatre mois et demi après la disparition de sa femme des suites d’un cancer du sein métastasé au niveau du cerveau, c’est la première fois que le chercheur en cancérologie revient à l’abbaye de Villers-la-Ville. Cet endroit est, pour lui, synonyme de terrain de jeu, des premiers émois et des balades avec celle qui partageait sa vie. C’est lui qui souhaitait revenir ici pour évoquer son souvenir et les moments de doutes qui l’ont conduit à se questionner sur l’importance de son métier. "Quand elle nous a quittés, je me suis senti inférieur, j’avais perdu ma motivation, mais je me suis dit qu’il fallait repartir au combat", explique Arsène Burny. Face à l’histoire de cet homme qui a consacré sa vie à la recherche, César Lewandowski ne peut rester de marbre: "J’ai été touché par ce qu’il m’a raconté. Je pense que quoiqu’il arrive, on en retire une force de vie et c’est peut-être bien ça qu’on a en commun."

Personnellement touché par la maladie à l’âge de huit ans, César a également souhaité revenir sur cet épisode de sa vie qui lui apprit la résilience, comme il aime le répéter. "J’étais en stage quand la fièvre est montée. Je n’avais plus d’appétit et mes parents sont donc venus me chercher pour m’amener aux urgences. Après une batterie d’examens, les résultats sont tombés, j’étais atteint d’une leucémie lymphoblastique aiguë, avec un pronostic vital engagé sur trois mois."

Face à lui, Arsène Burny écoute et sourit: "C’est en voyant que tu es en bonne santé que je sais que j’ai bien fait de ne pas abandonner. On doit reprendre le combat, je ne suis pas un homme abattu."

La recherche grâce au Télévie

Chaque année, c’est plus de 50% de la recherche francophone de Belgique qui est financée par Télévie. Cette année, pour la 35e édition de l’opération, le chercheur espère récolter 12 millions d’euros. Cette somme permettrait de soutenir 150 projets en lien avec le cancer. Ceux-ci seront sélectionnés par une commission scientifique au sein du FNRS présidée par Arsène Burny et composée d’une vingtaine d’experts, dont la moitié sont des internationaux. Depuis sa création en 1989, le Télévie travaille avec un peu plus de 250 chercheurs et a permis de soutenir 3000 projets scientifiques orientés en cancérologie. Si au moment de sa création, le Télévie ne soutenait que la leucémie des enfants, actuellement, les recherches se sont étendues pour s’intéresser à l’ensemble des métabolismes tumoral, ainsi qu’à l’immunothérapie.