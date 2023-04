Sardou, Delpech, Berger ou Polnareff, tout le monde aime Michel

La certitude d’être artiste

Il y en a qui ont commencé si jeunes que leur voix était encore enfantine, comme Berger. Lors de sa première télé, il n’a pas encore 16 ans. Il chante, sans être fort convainquant, la rébellion de la jeunesse. Jonasz lui, a commencé très jeune derrière un clavier. Delpech quitte l’école à 15 ans avec la certitude de faire de la musique son métier. Il coécrit une comédie musicale dont une chanson va devenir célèbre: Chez Laurette. Polnareff, à 21 ans fait la manche à Montmartre. C’est là qu’il se fera remarquer et qu’il parviendra, au culot, à aller enregistrer dans un grand studio londonien. Quant aux deux derniers Michel(s), Sardou et Fugain, ils voulaient être comédiens et se sont rencontrés dans un cours où ils étaient des éléments dissipés. Avant de signer (au culot aussi) chez Barclay: l’un comme chanteur, l’autre comme composteur.

Des chansons éternelles

Il y en près de 80 dans ce long documentaire. Quand les Michel(s) commencent dans les années 1960, ils vont rompre avec la tendance yé-yé de l’époque, où la mode était à la réécriture des chansons anglo-saxonnes avec des paroles un peu bébêtes. Eux, au contraire, sont attachés à leur langue et ne cherchent plus à copier les Ricains. Ils vont écrire de jolis textes en français et même chanter la France. Le Que Marianne était jolie de Delpech ou J’habite en France de Sardou.

Un look d’enfer

Les tignasses bouclées, les couleurs criardes, carreaux, fourrures, paillettes, cols pelle à tarte, les talonnettes et les pantalons patte d’eph… on a tous gardé en tête les looks qu’ils avaient à leurs débuts. Mais chacun à leur manière. Que ce soit le costume gris sage de Sardou (conseillé par sa mère), la silhouette excentrique de Polnareff, les chemises XXL de Jonasz, les frous-frous du Big Bazar de Fugain, tous ont marqué les imaginaires sur les plateaux télé de ces années-là, chez Michel Drucker (tiens, encore un) ou les Carpentier.

La Une, 20.50