La semaine dernière, lors de l'épisode - un peu décevant - de la réunification, le traditionnel rendez-vous des ambassadeurs voyait Quentin et Grâce ne pas s'accorder sur une personne à éliminer. Les deux aventuriers ont donc joué leur survie au tirage au sort et c'est Quentin qui avait tiré la boule noire, synonyme d'élimination.

guillement "Je ne vis pas cette aventure comme vous"

Ce nouvel épisode a commencé avec l'annonce de la nouvelle aux autres aventuriers, qui a provoqué de nombreuses larmes. Mais alors que Quentin souhaitait s'isoler sur la plage pour ces derniers moments dans le jeu de survie, Grâce a finalement décidé, contre toute attente, de quitter "Koh Lanta". "Je ne vis pas cette aventure comme vous" a-t-elle déclaré, expliquant ensuite que sa famille et ses 3 garçons lui manquaient trop. "Quand j’ai vu la boule blanche, j’ai vu ma famille passer sous mes yeux".

Cet abandon surprise a permis à Quentin, en tant que dernier éliminé, de retrouver l'aventure. Le jeune charpentier avait survécu plus tôt dans sa vie à un accident de moto qui l'a plongé deux semaines dans le coma et a souhaité "s'agripper à cette nouvelle deuxième chance".

Le manque de nourriture s'est fait sentir

Quelques instants après ces moments forts, Nicolas a fait un léger malaise. Le manque de nourriture s'est fait ressentir après 24 jours d'aventure : "Je suis dans mes limites au niveau de la faim". Heureusement, Nicolas a semblé vite se remettre, les jambes en l'air et aidé par d'autres aventuriers.

L'émission continue avec l'épreuve d'immunité, remportée par Clémence alors que Julie se classe dernière et prend donc un vote contre elle au prochain Conseil. Les ex-jaunes étant désormais en infériorité numérique, sa survie dans l'aventure s'annonçait particulièrement difficile.

C'était sans compter sur la profonde animosité de bon nombre d'aventuriers envers Anne-Sophie et son caractère bien trempé. Alors que Quentin, Héléna et Clémence étaient immunisés, la prof de Zumba a recueilli la majorité des votes, sans avoir "vu venir" son élimination.

L'éliminée a donné son vote noir à Julie, celle qu'elle "apprécie le plus dans l'aventure", ce qui n'a pas manqué d'amuser les internautes : on apprend quelques secondes plus tard que Julie a voté contre Anne-Sophie.