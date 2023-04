Ludovic Daxhelet et les aventuriers du cuistax sur les routes de Wallonie pour le Télévie: "Je compte sur l’aide des gens"

"Cela fait trois ans que l’on roule avec ce cuistax, nous confie l’animateur de RTL tvi. On ne l’a pas modifié. À un moment, on s’est demandé si on n’allait pas l’alléger ou lui mettre des roues plus grosses, mais finalement, on a abandonné l’idée, car il faut que cela reste un défi. Il pèse donc toujours 350 kg."

Quant au parcours, il a été rallongé à huit étapes, avec une boucle La Louvière/La Louvière. "Cinq jours, c’était déjà fatigant, donc huit jours, ça va être encore plus dur, surtout pour mes cuisses et mes fesses. C’est pour ça que je compte sur l’aide des gens. Ils peuvent regarder la page Facebook du Télévie pour voir où l’on se trouve."

L’an dernier, l’équipe avait récolté 75 000 euros. Un montant que Ludovic espère dépasser. "Si on fait le calcul, on a deux jours en plus et j’espère que les gens seront au rendez-vous."

Le défi cuistax a déjà suscité pas mal d’émotion lors de ses éditions précédentes. "Je me souviens qu’à Bomal, l’école avait formé un chœur et nous avait chanté une chanson, poursuit Ludo. Je me souviens aussi de l’ascension de la citadelle de Namur, avec quinze militaires qui sont venus tirer le cuistax pour nous aider à monter. C’est magique."