"Dream Team: la relève des stars", le nouveau télécrochet de TF1 pour les enfants

L’émission sera présentée par Hélène Mannarino (qui présente C’est Canteloup au quotidien). On retrouvera six équipes menées par six artistes: Matt Pokora, Jenifer, Camille Lellouche, notre compatriote Lara Fabian, Claudio Capéo et Black M. Au sein de chaque équipe, cinq enfants seront amenés à réaliser des prestations sur scène. "Un panel de professionnels ainsi que le public présent arbitreront la compétition, indique TF1 dans son communiqué. Performance vocale, performance scénique, cohésion d’équipe, tout comptera ! Et, à la fin, une seule équipe et son mentor seront désignés gagnant !"

On ignore à quelle date sera programmée cette nouvelle émission, qui vient s’ajouter à un catalogue déjà bien fourni, avec Koh-Lanta, Danse avec les stars, The Voice, The Voice Kids, la Star Academy… De plus, à l’automne, TF1 diffusera en prime time 14 matches de la Coupe du monde de rugby…