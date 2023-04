À la télé ce mardi soir : qui est vraiment Charles III dans "Exclusif" et les choix de la rédaction

Après le décès de sa mère, son ancien majordome Paul Burrell s’est laissé aller à quelques confidences au New York Post en septembre dernier: "Son pyjama est repassé tous les matins, tout comme ses lacets de chaussures. L’eau de son bain doit être juste tiède et la baignoire remplie seulement à moitié", révélait l’ancien employé qui ajoutait que la couche de dentifrice sur sa brosse à dents devait être de 2 centimètres. Quant à ses colères, il en a donné un exemple en public, quelques jours après le décès de la reine, lors de la signature d’un document en Irlande du Nord. Son stylo a fui, ce qui a eu le don de l’irriter au plus haut point: "Je ne peux pas supporter ce foutu truc", a-t-il lancé. Ces images n’ont pas manqué de faire le tour du monde.

Pas à sa place

Ces traits de caractère sont-ils le fruit de son éducation ? On le sait, Charles a grandi entouré par des nourrices plutôt que par sa mère et son père. Et quand il a eu l’âge d’aller à l’école, il a été le premier membre de la famille royale à ne pas disposer d’un précepteur à la maison: il a été prié de suivre les cours dans l’enseignement normal. Moqué pour ses oreilles décollées, peu doué pour le sport, il ne fera pas la fierté de son père, le prince Philip, qui l’enverra suivre un enseignement à la dure à Gordonstoun, en Écosse. Charles y vivra un véritable enfer.

Toute sa vie, Charles a eu du mal à trouver sa place. Passionné par l’art et l’écologie, il embarrassera plusieurs fois sa mère avec des déclarations visionnaires sur l’écologie, mais jugées trop politiques. Élisabeth craignait que ses prises de position affaiblissent la couronne. Mais finalement, c’est une autre crise que Charles doit gérer en urgence: celle suscitée par les propos fracassants tenus par Harry dans sa biographie et la dispute entre ses deux fils…

RTL tvi, 20.25