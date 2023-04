Un jeune homme (Oldfield Finegan) intègre l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant et le souffre-douleur d’une directrice de la communication sans pitié, jouée par une Alexandra Lamy en grande forme. Ce film est signé Mathieu Sapin, connu pour ses formidables "BD reportages" consacrés à Gérard Depardieu, le journal Libération ou aux coulisses de l’Elysée… Il sait donc de quoi il parle !

2. Mardi 18: "Planète finance" - ARTE, 20 h 55

Comment certains jouent avec la demande et l’offre des matières premières pour en faire varier les prix. ©EdA

Ce documentaire hollandais en trois parties aborde le sujet de la "grande finance", celle qui fixe le prix du marché mondial de nombreuses matières premières, par exemple les céréales, l’or ou encore le pétrole brut, dont la demande fluctuante détermine le cours. Elle aborde aussi le phénomène des assurances contre les cataclysmes, qui permet à certains de s’enrichir énormément.

3. Mercredi 19: "Tu vivras, ma fille" - La Une, 20 h 20

On retrouve Cécile Bois dans ce téléfilm en deux parties dont l’histoire est assez sidérante. ©Angela Rossi

D’après une histoire vraie, ce téléfilm en deux parties retrace le récit édifiant d’une maman ordinaire jouée par Cécile Bois (connue pour la série "Candice Renoir") qui a remué ciel et terre pour créer un médicament afin de sauver son enfant d’une maladie rarissime. Un médicament qui n’existait pas… parce que l’industrie estimait qu’il ne concernait pas assez de malades potentiels.

4. Jeudi 20: Kromdraaai, à la découverte des premiers humains - Fr 5, 21h

Les cataclysmes se multiplient, qar quand quelque chose ne va pas, la nature l’arrange par elle-même. ©AFP

Aux confins de l’Afrique australe existe une vallée que l’Unesco a baptisée " le berceau de l’humanité ". Malgré la richesse archéologique, on ignore encore qui était le premier humain et comment il est apparu. Ce documentaire de Cédric Robion "A la découverte du premier humain" explique comment, sur la colline de Kromdraai, en Afrique du Sud, on a mis à jour les vestiges de deux enfants datant de...2,5 millions d’années.

5. Vendredi 21: Tous les chanteurs s’appellent Michel - la Une, 20 h 45

Michel Sardou, Michel Berger, Michel Delpech... Un prénom qui a eu son heure de gloire!

De la fin des années soixante au début des années quatre-vingt-dix, des Michel, il y en a plein les pochettes de disques, plein les émissions télé ou de radio: Michel Berger, le sensible, Delpech, le tendre, Fugain, l’enthousiaste, Jonasz, le nostalgique, Polnareff, l’imprévisible, Sardou, le provocateur. Et ça n’était pas une coïncidence qu’ils se prénomment Michel? C’est le pari un peu loufoque de ce film d’archives inclassable - entre émission de variétés et documentaire pétillant.