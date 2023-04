Du “jamais vu”, une situation “inédite” lors de la demi-finale de “Pékin Express : le Choix secret”

On retrouve les candidats au Brésil, bien déterminés à décrocher leur place en finale, dans un épisode “jamais vu” dans toute l’histoire de l’émission de M6.

Rebondissement inédit

Première épreuve : les candidats doivent effectuer un saut à l’élastique, à près de 50 mètres de hauteur !

Xavier et Céline, qui ont sauté tous les deux, réussissent le défi. Les deux autres duos renoncent à l’épreuve, la phobie du vide étant plus forte. “C’est un cas unique dans l’histoire, forcément c’est singulier mais deux dernières places ex-aequo, c’est deux enveloppes noires, tout de suite !”, annonce Stéphane Rotenberg.

Un changement inédit qui modifie également le reste de la demi-finale : pour la deuxième course de l’étape, il n’y aura donc pas d’enveloppe noire pour le dernier binôme arrivé, et la dernière enveloppe sera pour les derniers arrivés de la troisième et dernière course.

Street art et course audacieuse

Seconde mission pour nos trois duos : un membre de chaque équipe doit aller chercher des jetons, puis les amener à son partenaire, qui doit ensuite réaliser une célèbre œuvre d’art. L’épreuve est gagnée quand le premier joueur identifie l’artiste à l’origine du tableau. Afin de compliquer le jeu, les candidats sont dotés de lunettes à vision inversée.

Les sœurs Alexandra et Laura terminent en tête de l’épreuve et filent rejoindre Stéphane Rotenberg à São José do Barreiro. Mais, déposées sur une aire routière, elles finissent par être dépassées par Alexandre et Chirine. Un retournement de situation provoqué par l’audace du couple. Les amoureux ont convaincu la patronne de leur chauffeur de lui laisser sa journée afin qu’il puisse les amener directement jusqu’au drapeau rouge.

Les finalistes sont…

Pour le dernier round, les duos foncent vers la Serra da Bocaina. Ils doivent faire un trek en tirant des bœufs, harnachés comme les animaux. Attention à ne pas faire résonner une cloche en chemin, sous peine de s’arrêter une minute.

Xavier et Céline, avec leur différence de taille importante, font résonner leur cloche très régulièrement. Le couple parisien effectue, lui, une belle remontada. Alexandre et Chirine arrivent en tête de l’épreuve, suivis par les sœurs. Xavier et Céline sont derniers. À cet instant, chaque équipe détient donc une enveloppe.

Le patron et son employée découvrent la mention non éliminatoire. Tout se joue donc entre les alliés : les sœurs et le couple parisien. Pas de chance pour Alexandra et Laura, puisque ce sont elles qui quittent l’aventure aux portes de la finale.