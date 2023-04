Responsable d'une marque, davantage que d'une chaîne

Une nouvelle fonction qui cadre avec la nouvelle stratégie globale de la télévision publique, et sa volonté de s’inscrire dans une certaine transversalité entre ses différents canaux, et pas uniquement la télévision : «En 2023, être directeur éditorial, c’est davantage qu’être responsable d’une chaîne, explique l’heureux élu. C’est être responsable d’une marque, qu’il convient de décliner sur toutes nos plateformes, et notamment le web.»

Ancien journaliste en radio puis en télé, Sébastien Nollevaux fut, voici quelques années, le visage du journal télévisé de la RTBF, avant de s’orienter vers le format magazine, quand il a lancé On n’est pas des pigeons, un programme axé consommation dont il a longtemps assuré la présentation, avant de céder le relais à Benjamin Maréchal puis Thibaut Roland, et qui continue de faire les beaux jours de la chaîne. Ces dernières années, il avait quitté la présentation - « chaque chose en son temps» - pour s’orienter vers la production et lancer d’autres magazines, comme #Investigation et bien sûr QR.

Forcément, il aura à cœur, dans ses nouvelles fonctions aussi, de défendre le rôle de l’information, y compris en «prime time» : «Les magazines d’enquête sont une spécialité de la RTBF depuis plus de 40 ans. Alors, oui, forcément, ce sera l’une de mes priorités. J’ai montré, par exemple avec QR, que j’aime prendre le téléspectateur par la main pour lui apprendre des choses.»

guillement Je suis un enfant de la RTBF, j'y ai tout connu

À près de 49 ans (qu’il aura en mai), et après plus de 25 ans de maison, il y a, chez Sébastien Nollevaux, un désir de rendre au service public tout ce qu’il lui a apporté : «Je suis, confirme-t-il, un enfant du service public. Ça a été mon premier et seul employeur. Je suis un enfant de la RTBF, où je suis entré à 22 ans. J’y ai tout connu. Avec, toujours, des envies de proximité et d’interactivité, qui resteront au cœur du projet que j’entends développer.»

Avec, aussi, une attention particulière accordée au bien-être au travail, au sein d’une entreprise en plein marasme social, après les tristes événements qui l’ont secouée, et notamment le suicide d’Alain Dremière : «Mais le bien-être au travail est une priorité de la RTBF. Je dirais même que ça l’est depuis déjà longtemps, assure-t-il, déjà parfaitement à l’aise dans son nouveau «costume». Ça m’animera, quoi qu’il en soit, de façon quotidienne, parce que des employés qui sont heureux et se sentent bien sont des employés qui ont envie et font mieux leur travail.»