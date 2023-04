Il s’agit ici d’un ballet dénommée "Mythologies" qui rassemble dix danseurs de l’Opéra national de Bordeaux et dix du Ballet Preljocaj. Le truc spécial, c’est qu’ils dansent sur une musique orchestrale composée par Thomas Bangalter, ex-Daft Punk (et qui s’avance désormais… à visage découvert), interprétée par l’Orchestre de chambre de Paris. Une œuvre présentée comme puissante et évocatrice qui fait dialoguer les mythologies antiques avec celles de notre temps.

2. Samedi 15: "Disco, une révolution française" - France 3, 21 h 10

Le disco est un genre musical et qui a émergé aux États-Unis au milieu des années 1970. Issu des genres funk, soul, pop, salsa et psychédélique, il se caractérise par un tempo binaire assez simple mais irrésistiblement dansant. Si ses pionniers furent américains, la France se targue d’avoir largement contribué au genre. D’où cette émission spéciale dénommée "Disco, la révolution française".

Ses vedettes en effet montèrent rapidement dans le wagon du disco. Claude François signa des titres toujours abondamment joués ("Alexandrie, Alexandra"), Sheila se fit produire par les génies du groupe Chic, Amanda Lear inventa le disco androgyne et Patrick Juvet façonna un style où la voix devient un instrument grisant ("I love América", "Où sont les femmes ?").

Jusqu’au début des années 1980, ce "French Sound" fut mondialement plébiscité, détenu par quelques sorciers tricolores (dont Henri Belolo, évoqué dans l’émission), qui créèent plusieurs des groupes les plus emblématiques de ce mouvement mondial, tel Village People. Parmi les autres pionniers français, citons Cerrone, dont la musique continue d’inspirer aujourd’hui de jeunes musiciens. Ou le groupe Space qui inventa le look "avec casque" repris plus tard par Daft Punk. Quant au toujours actif Patrick Hernandez, il fut produit par un label belge basé à Mouscron, dont les promoteurs eurent l’idée de sublimer par une rythmique disco ce qui était au départ une simple ballade folk dénommée... "Born to be alive".

3. Dimanche 16: #Je suis là" - France 2, 21 h 10

Restaurateur au Pays basque, Stéphane converse par messenger avec Soo, une artiste coréenne. Sous le charme, après lui avoir commandé un tableau, il décide de se rendre à Séoul où il espère la rencontrer "en vrai". Mais rien ne se passe comme prévu et Stéphane se retrouve...SDF dans l’aéroport où il multiplie les rencontres insolites et devient une star d’instagram. Un tout beau rôle pour Alain Chabat dans une sorte de "Lost in translation" français. Pas génial mais amusant et sympa.

4. Dimanche 16 : Sarah Bernhardt, pionnière du show-business - ARTE, 17h45

Portrait de Sarah Bernhardt, une artiste hors du commun. ©© Bibliothèque Nationale de Fr

Pour le centenaire de la disparition de Sarah Bernhardt, retour sur la vie fantasque et mouvementée de "la Divine", qui défia les traditions théâtrales. Ce documentaire de 2 022 déroule les hauts faits d’une existence menée comme une épopée, à mille lieues des places alors réservées aux femmes. Sarah Bernhardt fut aussi peintre, sculptrice, directrice de théâtre, résistante, patriote, cheffe de tribu… et inspiratrice des plus grands auteurs.

5. Dimanche 16 : Ouvea, le prix du sang - France 5, 22h50

Un fait dramatique mais qui a initié le début d’indépendance des Kanaks en Nouvelle-Calédonie.. ©© Premières Lignes

Le 22 avril 1988, la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, fait la une de l’actualité. Pour la France, c’est la prise de conscience qu’à 17 000 kilomètres de Paris, des Kanaks luttent pour leur indépendance. Ce combat politique prend une dimension violente au début des années 1980 et la tragédie d’Ouvéa représente son paroxysme. Avec ses 25 victimes, ce drame va avoir un impact considérable et marquer le début d’un processus d’émancipation inédit dans l’Histoire de France.