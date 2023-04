César, le candidat "presque belge", éliminé de Top Chef 2023 : "Je m’en veux moins que si j’étais sorti sur l’épreuve des 5 sens" (vidéos)

La première épreuve était triplement compliquée pour les candidats puisqu’ils devaient à la fois faire aimer des légumes verts à de jeunes enfants, séduire le chef 3 étoiles Régis Marcon, mais aussi… battre Philippe Etchebest. Associé à Sarika, la gagnante de l'émission "Objectif Top Chef”, César a dû s’attaquer à la courgette. Leur “Croque-dedans” a ravi les papilles des enfants et séduit le chef Marcon, mais pas suffisamment pour l’emporter.

Lors de l'épreuve éliminatoire, arbitrée par le chef 3 étoiles Pierre Gagnaire, la crêpe soufflée du duo ne leur a pas permis de se qualifier. Les deux candidats ont donc été départagés sur une seule bouchée. À ce petit jeu, c’est Sarika qui a gardé sa place dans le concours de justesse, précipitant le cuisinier de 26 ans vers la sortie.

Et malgré une séance de rattrapage dans la “Brigade Cachée”, César a été contraint de s’incliner face à Danny, qui enchaîne une 5e victoire sous la supervision d’Hélène Darroze.

Après l’élimination du plus belge des candidats de cette 14e saison, nous avons pu recueillir ses impressions.

Comment avez-vous vécu votre élimination ? On a presque vu des larmes…

J’étais triste de partir et j’ai dû retenir mes larmes. Mais je n’étais pas le seul. Le chef Marcon était lui aussi très ému, les candidats me regardaient avec un air triste et me faisaient des petits gestes de la main. Et puis, les mots de Stéphane Rotenberg ont fait monter les émotions…

Pas de regrets sur cette élimination ?

Je n’aime pas ce mot “regret” car cela voudrait dire que je n’ai pas fait les plats que je voulais faire. Or, je suis fier de ce que j’ai présenté et je ne regrette pas du tout mon parcours.

Sur la terrible épreuve du “Qui peut battre Philippe Etchebest ?", les enfants ont adoré votre “croque-dedans” et le chef l’a qualifié de “très intelligent”. Qu’est-ce qui a manqué ?

Avec Sarika, on avait compris que le but de l’épreuve était de faire plaisir aux enfants. On avait un peu omis la partie de faire plaisir au chef Marcon. Il a apprécié mais il attendait peut-être des goûts plus marqués et quelque chose de plus complexe. Ce qu’il faut savoir, c’est que le chef Viel et le chef Pairet n’ont pas arrêté venir picorer dans notre préparation, donc on partait assez confiants sur notre recette.

guillement C’est important de connaître les bases du métier de pâtissier mais, entre faire “Top Chef” et “Le meilleur Pâtissier”, il y a un monde.

Sur la 2e épreuve, vous “piquez” la pancarte de la crêpe à Hugo mais cela ne vous a pas porté chance…

Je ne voulais pas revivre le calvaire de la tarte Bourdaloue lors de l’épreuve des 5 sens et du coup, j’ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Hugo avait les deux dernières pancartes, il ne voulait pas choisir donc j’ai choisi pour lui (rires). Malgré tout, la crêpe était le moins mauvais choix et je suis quand même content du goût et des associations qu’on a faites avec Sarika.

Ce qui n’a pas aidé sur cette épreuve, c’est que vous avez un rapport compliqué avec les desserts.

Les desserts, ça déstabilise tous les candidats et on en parle encore aujourd’hui. On est beaucoup à dire que ce n’est pas comme ça qu’on préfère s’exprimer en cuisine. C’est toujours une question de: “Est-ce qu’on est cuisinier, pâtissier ou est-ce qu’on sait faire les deux ?” Personnellement, je trouve que ce ne sont pas des métiers similaires. C’est important de connaître les bases mais, entre faire “Top Chef” et “Le meilleur Pâtissier”, il y a un monde. Être créatif et savoir rebondir sur de la pâtisserie quand on ne mange pas beaucoup de sucré, c’est délicat.

Jouer sa place dans le concours sur une bouchée, ce doit être l’enfer pour vous et pour le chef qui la déguste ?

C’est l’enfer, mais en même temps, c’est la meilleure façon de sortir ! C’est presque une loterie et ça se joue sur des petits détails. Je m’en veux moins que si j’étais sorti sur l’épreuve des 5 sens. Là, il y avait un sentiment de regret et de revanche. J’avais envie de plus…

guillement Quand Hélène Darroze m’a contacté, j’étais à la fois heureux, surpris et, en même temps, je traînais un peu des pieds.

Cela a dû être la surprise quand Hélène Darroze vous a contacté quelques semaines plus tard pour participer à “La Brigade Cachée” ?

Quand Hélène Darroze m’a contacté, j’étais à la fois heureux, surpris et, en même temps, je traînais un peu des pieds. À ce moment-là, j’avais déjà repris le cours de ma vie et je n’avais presque plus la tête à Top Chef. Je n’avais pas envie de me morfondre après mon élimination et je voulais passer à autre chose. Je venais d’ouvrir mon pop-up à Bruxelles et on me dit : “Viens au rattrapage”. C’est un peu compliqué de rester concentré partout.

Comment s’est passé votre retour dans les cuisines de "Top Chef" ?

Lors des premières épreuves, le but est de vite prendre des points de repère pour avancer avec le plus de sérénité possible. Mais en revenant, j’avais perdu tous mes repères. La chef Darroze ne m’a pas mis en confiance non plus en me disant que mon idée était trop simple et que je semblais stressé.

Ce doit être encore plus compliqué quand on se retrouve face à Danny, qui accumule les victoires ?

Quand il a commencé à éliminer des candidats, une dynamique s’est créée. C’est difficile de lutter contre un train lancé quand vous vous êtes à l’arrêt, même si Danny mérite sa victoire !

Chaque année, les candidats tissent des liens forts et beaucoup deviennent de vrais amis. C’est aussi le cas pour cette saison 14 ?

Complètement, on est vraiment très proches les uns des autres ! On s’apprécie énormément et certains ont même parlé de travailler ensemble dans le futur. Personnellement, je suis resté très proche de Gaston et d’Hugo.

Et au sein de la brigade orange, quelle relation entreteniez-vous avec Glenn Viel ? C’est le meilleur chef de brigade que vous auriez pu avoir ?

Clairement, je n’ai aucun doute là-dessus. C’était génial car il a été hyper-encourageant et il nous a tout de suite mis à l’aise. Il essayait à chaque fois de comprendre nos recettes au lieu de nous imposer ses idées. Après l’élimination, il m’a passé un coup de fil et il m’a proposé de venir le voir.

guillement La Belgique me plaît et je m’y plais donc j’ai envie d’y rester pour l’instant.

Que retenez-vous de cette expérience ? Vous avez appris des choses sur vous-même ?

Ça m’a donné confiance en moi et en ma cuisine. Ça m’a donné l’envie d’encore continuer dans ce métier. Je suis super heureux de mon parcours et j’ai hâte de faire de nouvelles choses !

Justement, maintenant que la page “Top Chef” est tournée, quels sont vos projets futurs ? Ce sera toujours en Belgique ?

La Belgique me plaît et je m’y plais donc j’ai envie d’y rester pour l’instant. J’ai d’ailleurs un nouveau projet de street food qui va ouvrir à la Royale Belge, à Bruxelles. Ça s’appellera “Le Fox” et ce sera un lieu incroyable. Ce n’est pas encore fini mais ça se dessine bien !

Même si Top Chef, c’est fini, vous continuez de faire saliver les téléspectateurs dans le programme “A la sauce belge” sur RTL-TVI, aux côtés de Sophie Pendeville. Cela vous plairait de rester dans le monde de la télé ?

Ce n’est pas moi qui choisis mais oui, pourquoi pas ? J’ai trouvé cela chouette comme expérience, je me suis senti à l’aise face à la caméra donc je réfléchirai si une opportunité se présente…

Un pronostic pour la finale ?

J’espère que le chef Viel emmènera à nouveau un candidat en finale cette saison (NdlR : après le Belge Arnaud Delvenne l’an dernier) et que ce sera un orange qui l’emportera !