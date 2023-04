En Ardèche, une propriétaire en détresse fait appel aux équipes d’Info pour abattre les pins maritimes qui menacent sa maison. Près de Lyon, la famille Recourber reçoit l’abatteuse flambant neuve qu’elles attendaient depuis des mois. Sur la Loire, Joël Coutant, transporteur de bois, fait face à une panne mécanique que tous les chauffeurs redoutent. Un docu de 2 022 sur un métier où on a beau toucher du bois, il y a quand même du danger...

2. Mardi 11: Exclusif, les nouvelles mafias de la cocaïne - RTL TVI, 20h25

Des milliions de conteneurs à contrôler…. Pas facile de dénicher la coke. ©Belga

Les nouvelles mafias de la cocaïne dont devenues un fléau pour Anvers et au-delà, toute la Belgique et la Hollande. Plus qu’une mission, la chasse à la poudre blanche est un véritable défi pour les douaniers anversois. Mais contrôler les 12 millions de conteneurs qui transitent par le port n’est pas simple. Une enquête du magazine "Exclusif", avec en invité le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

3. Mercredi 12 : D’Artagnan, mousquetaire du Roi-Soleil - France 3, 21h10

Secrets d’Histoire sur les basques de D’Artagnan, l’enfant du Gers. ©© SEP

Stéphane Bern invite à découvrir l’un des héros les plus fougueux de l’Histoire de France, le comte Charles de Batz de Castelmore... plus connu sous le nom de D’Artagnan ! C’est depuis le département du Gers, dans le château où d’Artagnan voit le jour au début du XVIIe siècle, que l’animateur démarre sa formidable épopée à la découverte de ce personnage plein de panache.

4. Jeudi 13: L’Union St-Gilloise en quart de finale - La Deux,

Une soirée importante pour le foot belge, avec trois clubs en quart de finale. ©kungverylucky - Fotolia

Soirée de coupes d’Europe qu’on espérait plus avec trois clubs belges au niveau des quarts de finale. Avec en Europa League, l’incroyable Union St-Gilloise qui va défier les Allemands de Leverkusen pour un match aller en déplacement. Avant cela, en Conference League, on pourra voir Gand affronter West Ham, mais pas de retransmission en direct pour Anderlecht contre Alkmar, il fallait choisir !

5. Vendredi 14 : Mask Singer, nouvelle saison - TF1, 21H10

Quel artiste se cache sous ce masque? Ce sera aux enquêteurs de le deviner. ©© Laurent VU / TF1

Nouvelle saison de "Mask Singer". Aux manettes, Camille Combal sera accompagné d’un nouveau quatuor d’enquêteurs : Kev Adams et Jeff Panacloc seront en effet rejoints par deux nouvelles enquêtrices Michèle Bernier et Élodie Frégé. 17 nouveaux personnages, 17 nouveaux costumes et 18 nouvelles célébrités… Qui se cache derrière les costumes de la Biche, du Husky, de la Sorcière ou du Chameau ? Mystère !