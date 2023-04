"Non, la diffusion de la messe ne va pas disparaître de la RTBF"

Pourtant, dans ses différents contrats de gestion successifs, il y a toujours eu une obligation pour la RTBF de diffuser "des cultes religieux et des manifestations laïques". Sauf que… Comme le fait remarquer le professeur émérite de l’UCL Frédéric Antoine sur son blog, cette obligation a disparu du dernier contrat de gestion 2023-2027, validé en fin d’année dernière par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme il n’y a plus d’obligation écrite, les fidèles doivent-ils craindre l’abandon dans un futur proche de cette diffusion ?

Nicolas-Xavier Ladouce, responsable de la thématique Services aux Publics, dont les cultes dépendent se veut rassurant: "C’est vrai que dans le nouveau contrat de gestion, il n’y a plus de référence spécifique à l’offre ‘cultes’. Mais cette offre fait toujours partie de nos grilles de programmes, que ce soit en télévision ou en radio. Et il n’y a eu aucun débat initié sur l’évolution de l’offre dans ces prochains mois."

Pas question donc de voir la messe uniquement diffusée sur Auvio dans un avenir proche, même si le programme a un certain coût pour une audience somme toute modeste ? "Non, pas du tout, ce n’est pas d’actualité. C’est vrai que ce n’est pas dans le top des audiences, mais l’offre ‘culte’a un public. C’est un service rendu au public et c’est une de nos spécificités."

Mais que s’est-il passé le 2 avril dernier alors ? Pourquoi avoir préféré passer un débat à la foire du livre sur La Première et pourquoi la messe des Rameaux ne s’est retrouvée disponible sur Auvio que depuis le mercredi 6 avril ?

"Vu le dispositif mis en place par le service d’offres affinitaires de la RTBF concernant la Foire du Livre, la Première était dans l’impossibilité de diffuser la messe. Il n’a pas été non plus possible de le faire sur une autre chaîne radio. Nous avons donc décidé de façon tout à fait exceptionnelle de pouvoir diffuser le signal audio de la messe sur la plateforme Auvio."

D’ordinaire, tout se fait automatiquement. Mais comme ici, on est sorti complètement des procédures habituelles, il y a eu un couac. "Nous avons dû récupérer manuellement le podcast de la messe du 02 avril. C’est ce qui explique qu’il n’a été mis à disposition avec retard sur Auvio que depuis ce mercredi 6 avril."

Ce dimanche, dès 11 h, La Une en télé et La Première en radio relaieront bien en direct la messe de Pâques depuis l’église Saint-Pierre de Fribourg (Suisse), avant la bénédiction Urbi et Orbi à Rome.