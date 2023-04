Ce documentaire est une immersion dans le feu des préparatifs du premier concert de Typh Barrow à Forest National, en mai 2022, devant 8 000 personnes. Un rêve qui se réalise mais aussi un véritable marathon. Sous la direction de son manager et binôme, François Leboutte, celui qui trouve des solutions à tout, on passe par toutes les étapes de la construction d’un grand spectacle: scénographie, éclairages, mise en place des musiciens, enchaînements, premiers essais... En interview, Typh Barrow se confie avec naturel.

2. Samedi 8: Egypte, enquête sur la nécropole des taureaux sacrés - ARTE, 20H50

Sur le mythique site de Saqqarah, les taureaux apis furent inhumés pendant plus d’un millénaire. Découverts en 1850 par l’égyptologue Auguste Mariette, le lieu abrite un trésor conservé au Louvre. Ce documentaire de Frédéric Milner suit, 170 plus tard, les archéologues qui mènent l’enquête sur le culte du taureau Apis et les rituels mystérieux qui l’entouraient. L’équipe cherche surtout un accès aux parties inexplorées, lesquelles présentent au moins huit chambres funéraires où l’on devrait retrouver des tombes intactes.

2. Samedi 8: Les duos mythiques de la télé - France 3, 23 h 11

Guy Lux et Léon Zitrone? Non, Patrice carmouze et Christophe Dechavanne...

Un voyage des années soixante à aujourd’hui, ce documentaire part à la découverte des secrets de cette alchimie qui offre à deux talents de se compléter pour le bonheur des téléspectateurs. Les années soixante ont apprécié Léon Zitrone et Guy Lux, mais aussi Jacques Martin et Jean Yanne. Dans les années 70, les téléspectateurs ont adoré Pierre Desproges et Daniel Prévost. Les années 80 furent celles d’Yves Mourousi et Marie-Laure Augry, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué, Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze et ainsi de suite...

3. Dimanche 9 : Dans l’enfer de Paris-Roubaix - La Une, 13h40

La célèbre trouée d'Arenberg, un des endroits où l'on peut "perdre la course", comme disent à chaque fois les commentateurs.

Qui va inscrire son nom au palmarès de la 120e édition de "L’Enfer du Nord", qui chaque année est la classique la plus regardée à la télé. Elle est, il est vrai, en général passionnante du début à la fin avec sa mythique arrivée au vélodrome de Roubaix. Les coureurs attaqueront le premier secteur pavé à Troisvilles sur une longueur de 2,2 km, avant de retrouver la redoutable trouée d’Arenberg et ses 2300 mètres de pavés en ligne droite, et, bien sûr, Mons-en-Pévèle et le souvent décisif carrefour de l’Arbre.

4. Dimanche 9: "Finlande, le pays du bonheur" - La Trois, 21 h 32

Tout au nord de l’Europe, malgré des hivers glacés et interminables, la Finlande est réputée pour son extrême douceur de vivre. Le pays a même été sacré quatre années de suite "le pays le plus heureux du monde", selon un classement international des Nations unies. Dans ce docu de 2022, la réalisatrice Céline Missoffe nous fait découvrir un pays à l’avant-garde en termes d’égalité homme-femme, avec un système éducatif novateur, une couverture sociale haut de gamme, une nature somptueuse...Un souci toutefois, le voisin russe !