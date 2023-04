La VRT a rencontré les... parents adoptifs du prince Laurent pour un documentaire choc: "Nous avons vraiment aimé l'avoir"

1. Comment a été conçu le documentaire

Alors que les auteurs du documentaire de 2020 avaient, alors, travaillé de façon chronologique, ils ont cette fois charpenté leur travail de manière thématique. Seront ainsi abordés lors des quatre épisodes prévus : la loi salique en 1991, celle qui fit reculer le prince Laurent de deux places dans l’ordre de succession au trône, sa personnalité (plutôt impétueuse), son engagement envers la cause animale et sa relation aux femmes de sa vie. Dans cet épisode, baptisé Les femmes de Laurent, il sera bien sûr question de Claire, épousée alors qu’il avait déjà 40 ans, de sa mère Paola (qui avait, elle aussi, été le sujet d’un documentaire, RTBF cette fois, en 2022), avec qui il entretenait une relation dite “privilégiée”, mais aussi des nombreuses conquêtes d’une jeunesse lors de laquelle il développa rapidement, évoquent les premières indiscrétions, une réputation de “coureur de jupons”. Sera notamment mise en exergue sa liaison avec la chanteuse de charme Wendy Van Wanten, qui lui vaudra les foudres de son père, Albert II.

2. Ce qu’on y apprend

Parmi les 24 témoins interrogés dans le cadre du programme figurent des chroniqueurs, d’anciens camarades de classe, et même des politiciens tels que Marc Eyskens ou Vera Dua. Plus surprenant : on trouve aussi, là, Guido et Maya Cleiren, un couple de Wilrijk qui fut, de 1977 à 1980, la… famille adoptive du Prince Laurent. Alors scolarisé à Anvers, il vivait chez les Cleiren du lundi au vendredi dans le but de l’aider à maîtriser le néerlandais. “Nous avons fait du bon travail”, estiment-ils, n’hésitant pas à raconter des anecdotes, comme lorsque le frère de Philippe s’éclipsait aux toilettes pour échapper à la corvée de vaisselle. Incapables d’avoir eux-mêmes des enfants, les Cleiren gardent un excellent souvenir de cette période… et contact avec le Prince : “Nous avons vraiment aimé l’avoir. Nous avons soudainement eu un enfant dont nous ne pouvions jamais rêver. Il était impossible que nous puissions avoir des enfants et nous en avons eu un”, explique par exemple Maya Cleiren.

Le Prince Laurent en 2001

3. Diffusé en Belgique francophone ?

On l’a dit : la diffusion de ce documentaire en quatre parties débutera le 19 avril. Côté néerlandophone, toutefois, car rien n’est encore prévu côté francophone : contactés par nos soins, la RTBF et RTL TVI se sont, jusqu’à présent, contentés de signifier que rien n’avait été encore fait pour acquérir les droits du programme. Changeront-ils d’avis dans les prochaines semaines, à mesure que la VRT (et les médias flamands, très friands de cette actualité royale), feront monter la sauce ? Ce n’est, bien sûr, pas à exclure.