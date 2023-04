À la télé ce vendredi soir: le 5e tournoi des maestros sur France 2, avec le Liégeois Kristofer et notre sélection télé

Ce vendredi soir, la compétition démarre avec la présence de Renaud et de Kristofer sur le plateau. Pour le candidat liégeois, c’est une grande première. "Je n’étais pas du tout stressé, car c’est un rendez-vous que je connais. J’ai suivi toutes les éditions à la télé. C’est la seule fois dans l’année où les épreuves que l’on doit affronter sont différentes. J’avais donc plutôt hâte. Et si je perds, ce n’est pas grave. Le but, c’est de s’amuser…" Et de gagner des sous pour une association. "Oui ! On sait qu’on est là pour quelque chose de beau et cela donne envie de tout donner pour y arriver."

Contrairement aux émissions quotidiennes, la compétition se déroule en équipes de trois. "Je ne peux pas vous révéler avec qui je serai. Mais c’est génial car il y a un esprit fédérateur, avec un esprit de colonie de vacances", nous indique celui qui rêve de jouer un match contre Hervé, 7e du classement des maestros. "Il a une fantaisie équivalente à la mienne. On a beaucoup de points communs. Et je pense que c’est lui le plus fort dans le jeu… Jouer avec Renaud serait aussi amusant. En tant que Belges, nous avons cette même authenticité. On pourrait même faire une équipe totalement belge, avec Natasha et Valérie. Ce serait fort bruyant, mais ce serait une belle expérience."

"Je n’aime pas Pierre Perret et Patrick Sébastien"

Kristofer avoue qu’il n’a pas révisé spécifiquement pour le tournoi. "J’écoute des play-lists quand j’ai le temps. Mais j’ai un peu moins de temps pour l’instant car je suis en train d’écrire mon mémoire (NDLR: il étudie le droit à Liège) et j’étais aussi en stage dans un cabinet d’avocats. J’ai aussi un poste de chroniqueur radio sur VivaCité, plus une série d’autres événements à gérer… Depuis ma série de victoires voici un an, je n’arrête pas." Dans ses play-lists, vous trouverez beaucoup de morceaux d’Amir, de Kendji ou d’Angèle – "J’adoooore" – mais pas de Pierre Perret ou Patrick Sébastien: "Je n’aime pas trop, ce n’est pas mon délire."

Dans ce tournoi, comme novices – outre Kristofer – on retrouvera également Manon et Louis, 4e et 8e du classement des maestros. "Ils sont très forts, s’exclame Kristofer. Manon a été surnommée la fée clochette car elle a terminé beaucoup de chansons par cœur (NDLR: un record battu ensuite par Louis, avec 46 clochettes). Le niveau des candidats est de plus en plus élevé eu fil des années. Ils sont tous les deux très sympas."

La suite pour Kristofer s’annonce studieuse: "J’espère être diplômé en droit pour la fin de cette année. Je dois écrire ma thèse de recherche. Ensuite, j’aimerais bien m’installer à Bruxelles ou Paris pour faire une école d’art. J’ai toujours regretté d’avoir arrêté le piano et je chante du matin au soir. Donc je vais reprendre des études, aller chanter dans des pianos-bars, travailler avec ma coach vocale… En radio, je continue sur VivaCité en présentant l’histoire des grands tubes dans Le 6-8 avec Sara de Paduwa. J’aimerais continuer durant l’été et même à la rentrée."

France 2, 21.10