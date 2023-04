À la télé ce jeudi soir: forces surnaturelles et rivalités dans la saison 2 de "One Lane Bridge" ainsi que la sélection de la rédaction

Le pont de la mort

Diffusée dans son pays d’origine en 2020 pendant le "lockdown" imposé suite à la pandémie de coronavirus, la première saison de One Lane Bridge avait laissé les téléspectateurs perplexes lors de l’épisode final, à en croire les médias locaux.

Établissant rapidement de nouveaux incidents dramatiques et des affrontements de personnalités, cette deuxième saison de One Lane Bridge semble prête à livrer de nouveaux rebondissements.

Force de la nature taillée comme un All Black, l’inspecteur Ariki Davis (Dominic Ona-Ariki, qualifié par certains d’acteur le plus sous-estimé de Nouvelle-Zélande) reprend du service dans la deuxième saison de cet efficace thriller.

Cette fois, le scénario met aux prises les défenseurs de la cause environnementale et les promoteurs immobiliers qui projettent de construire un vaste complexe sur les bords de la rivière surplombée par le One Lane Bridge. Ce pont qui, dans la spiritualité maorie, relie le monde des vivants et celui des morts se trouve ainsi au cœur de l’intrigue tout autant qu’au centre des visions qui tourmentent le jeune inspecteur.

Le préviennent-elles de tragédies à venir ? Tentant de dompter ses démons, Ariki enquête sur un meurtre mystérieux qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Entre forces surnaturelles, rivalités féroces, secrets et conflits d’intérêts, une série noire, tempétueuse et fantastique, à l’image de son décor sauvage.

Sachez déjà qu’une troisième saison a été diffusée à la fin de l’an dernier en Nouvelle-Zélande. Elle devrait arriver sur Arte à la fin de cette année, voire au début de 2024.

