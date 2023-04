Utilisant tous les moyens dont elle dispose, elle n’a qu’une idée en tête: faire tomber les hommes de la pègre. Pour y parvenir, elle décide de reprendre les dossiers à zéro et va changer les tactiques habituelles pour s’intéresser à celles que l’on mure dans le silence: les femmes.

Des femmes pour faire tomber les hommes

En ralliant à sa cause, quelques-unes d’entre elles, Anna Colace pourrait bien réussir à faire tomber les maris, les pères, les frères, les cousins… Ces femmes justes bonnes à marier et à enfanter, auxquelles on ne confie que l’éducation des enfants et la bonne tenue de la maison en savent pourtant beaucoup sur les agissements pas très nets des hommes de la famille.

Mais il faudra que la procureure se montre très persuasive pour réussir à briser la loi du silence qui règne en maître dans le milieu.

Dès les premières minutes de The Good Mothers, l’ambiance est pesante et angoissante. La peur silencieuse et partout installée pour permettre de continuer les trafics et autres crimes se ressent dans les regards fuyants et les non-dits. Le récit est tendu, les personnages féminins marchent sur des œufs pesant chacun de leurs mots et la caméra de Julian Jarrold transcrit à la perfection la tension et les enjeux.

Le prix de la liberté

Basé sur une histoire vraie que le journaliste américain Alex Perry a retranscrite dans un livre primé par la Foreign Press Association, The Good Mothers s’attarde plus particulièrement sur le destin de trois femmes qui ont fait preuve d’un courage incroyable.

Il y a d’abord Denise, fille de Lea Garofalo et du parrain Carlo Cosco, qui s’apprête à fêter ses 18 ans avec tous les enjeux que cela représente. On s’attarde aussi sur Maria Concetta Cacciola, battue par les siens et enfin sur Giuseppina Pesce, fille un peu trop rebelle d’un baron de la drogue. Trois femmes habituées aux violences psychologiques qui vont s’affranchir du pouvoir criminel de leurs familles pour collaborer avec les autorités.

En résulte une mini-série tendue et passionnante de bout en bout dont on ressort rincé.

Disney +, 6 épisodes – 1 épisode disponible chaque semaine.