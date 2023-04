En effet, quelques jours seulement après avoir intégré le clan jaune après le départ de Martin, Rudy, l’ancien capitaine de la tribu rouge, a pu (re)faire ses valises.

« En rejoignant l’équipe jaune, j’atterrissais chez l’ennemi. C’était très très difficile », raconte-t-il sur le site de « 20 Minutes ». « Il y avait un noyau dur composé de Nicolas, Grâce, Laura et Gilles. Et il y avait Julie et Tania, qui suivaient. J’étais donc le joueur éjectable en cas de problème, estime-t-il. Je ne pouvais pas rester là à taper la discut', ils me l’ont reproché, mais ils l’ont compris car j’étais en danger. »

Seule solution pour Rudy après la défaite de son équipe dans l’épreuve d’immunité : chercher le collier d’immunité. En vain.

En partance avant même le début du conseil, Rudy a finalement trouvé une arme secrète qui lui a permis de détourner un vote et donc de voter deux fois. Bluffant encore sur le fait qu’il détenait des indices lui indiquant où se trouvait le collier d’immunité, le candidat a failli renverser la vapeur, au grand dam de Tania, sauvée par Gilles, qui lui a fait bénéficier du talisman du feu sacré.

« Si, avant de me demander si j’avais un collier d’immunité à sortir, Denis Brogniart avait demandé à Gilles s’il voulait jouer son talisman pour lui ou quelqu’un d’autre, il l’aurait sans doute gardé pour se protéger », regrette Rudy sur le site de « 20 Minutes ».

Reste que la sentence est irrévocable : Rudy est éliminé pour la deuxième fois en quelques jours.