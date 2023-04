"Harry Potter": un projet de série en négociations

Il leur faudra encore trouver un scénariste avant d’envisager un casting et le tournage.

+ LIRE AUSSI | Harry Potter bientôt papa

Diffusé sur HBO Max

La série qui devrait être au long cours puisqu’une saison est prévue par roman, sera diffusée par la plateforme de streaming HBO Max, pas encore disponible tel quel en Belgique mais via Be tv Go.

En novembre dernier, le PDG de Warner Bros., David Zaslav, avait ouvertement fait part de sa volonté de développer les franchises existantes, selon Entertainment Weekly. "Nous nous concentrerons sur les grands films qui sont aimés, qui sont suivis par les téléspectateurs – et nous en avons beaucoup. Batman, Superman, Aquaman… Nous verrons si nous pouvons faire quelque chose avec J.K. Rowling pour Harry Potter mais aussi pour Le Seigneur des Anneaux . Et que faisons-nous avec Game of Thrones ? Que faisons-nous avec les grandes franchises que nous possédons ?"

La nouvelle stratégie de streaming de Warner Bros. Discovery devrait être annoncée la semaine prochaine et la franchise Harry Potter devrait en faire partie.

Rappelons qu’avec 500 millions d’exemplaires vendus, Harry Potter est la série de livres la plus vendue au monde. Elle a déjà donné lieu à 8 films, à la saga dérive des Animaux fantastiques, à un spectacle (joué à Londres et à Broadway), à un jeu vidéo qui a fait couler beaucoup d’encre et à des attractions dans des parcs à thème.