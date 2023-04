C’est une première: la RTBF vend son émission "La Yourte" au groupe TF1

Le format télé, qui mêle divertissement et conscientisation écologique, a séduit le premier groupe audiovisuel d’Europe. "Nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les premières images de la Yourte. Le format présente l’avantage d’être un grand divertissement familial et populaire tout en sensibilisant aux enjeux écologiques. Les équipes de TF1 sont fières de collaborer avec le service public belge sur ce programme et espérons un aussi beau succès que sur la RTBF", avance Julien Degroote, directeur du Développement et de la Création du Groupe TF1 dans un communiqué.

Lors de sa diffusion en Belgique, le programme avait enregistré une moyenne de 16,4% de parts de marché, bien au-dessus de la moyenne habituelle de la case. Les 15-34 ans avaient particulièrement apprécié le programme (26,6% de pda sur cette tranche d’âge).

"Une réussite de collaboration"

Pour rappel, le principe du programme consiste à loger trois personnalités dans une yourte avec un confort minimal pendant cinq jours. Durant le séjour, elles doivent relever des défis en adoptant un comportement écoresponsable, avec pour objectif final de récolter de l’argent au profit d’une association qui œuvre dans le secteur du développement durable. En revanche, si elles perdent, des ressources leur sont retirées pour le reste du séjour (eau, gaz, électricité etc.).

"C’est un jeu d’aventure, mais qui a aussi pour objectif de conscientiser tant les candidats que les téléspectateurs à essayer d’adopter des comportements plus durables pour la planète et aussi faire des économies. Aujourd’hui, il y a moyen de vivre en respectant un petit peu mieux la nature sans pour autant se mettre dans le rouge.", nous indiquait l’animateur Adrien Devyver au moment de la diffusion.

Pour Sandrine Roustand, directrice Générale des Contenus RTBF, "La Yourte, co-créée avec Céline Vanden Eynde, jeune productrice Belge, est une réussite de collaboration entre les jeunes talents et le service public. Utiliser les codes du docu-réalité sans aucun voyeurisme au service de l’environnement était un challenge audacieux. Susciter l’éveil écologique en s’amusant, c’est toute l’ambition de ce format."