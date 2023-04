À la télé ce mardi soir: les évangéliques à la conquête du monde et la sélection de la rédaction

Dans son premier volet, cette série documentaire en trois parties de Thomas Johnson et Philippe Gonzalez remonte aux racines d’un phénomène à la fois omniprésent et méconnu, mais surtout à sa mutation décisive qui intervient en 1942, avec la fondation de la National Association of Evangelicals américaine, qui entend reconquérir la société. Avec la guerre froide, le prédicateur Billy Graham va donner à cet objectif un formidable élan. Sillonnant le globe au fil de "croisades" anticommunistes, il galvanise des meetings géants. Dans son sillage, l’expansion se poursuit en Corée du Sud, au Brésil ou au Nigeria, où de nouveaux leaders religieux vont récolter ce qu’il a semé.

Réveil des nationalismes chrétiens

Devant la multiplication des signaux d’alarme, l’Alliance évangélique mondiale a fini par condamner, en 2021, la montée de ce "nationalisme chrétien" de combat, et sa collusion avec les partis d’extrême droite. Mais en juin 2022, l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’arrêt Roe vs Wade, garantissant le droit à l’avortement, a offert au fondamentalisme évangélique une nouvelle victoire.

Tournée sur plusieurs années et dans plusieurs pays (États-Unis, Brésil, Corée du Sud, République démocratique du Congo et France), cette longue enquête réunit analyses de spécialistes et témoignages d’une multiplicité de fidèles et de leaders du mouvement. Beaucoup d’entre eux assènent en souriant de stupéfiantes contre-vérités. Fourmillant d’archives inédites et d’incursions dans les célébrations géantes de l’évangélisme, la série révèle les rouages financiers, politiques et médiatiques d’une idéologie religieuse décidée à étendre son empire sur les consciences.

