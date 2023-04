Lise trinque à… l’enlèvement des alliances : un couple divorce déjà dans “Mariés au premier regard”

À l’origine de la rupture, Lise, originaire de Froidchapelle, a confié “ne pas être prête pour une relation” : “Ce n’est plus possible, je suis fatiguée, je ne suis pas bien non-stop. ” Et de rassurer son époux en lui assurant qu’il n’y était “pour rien”. “Je ne veux pas faire espérer quelqu’un alors que je ne suis pas prête, je ne veux pas aller plus loin que mes limites. ”

Frustré que sa femme n’ait “pas du tout essayé” de le connaître et n’ait pas fait grand-chose pour essayer d’aller au-delà de ses craintes, Goran, de Saint-Georges-sur-Meuse, s’est montré toutefois compréhensif… malgré les maladresses répétées de Lise.

En effet, au lendemain de leur rupture, alors qu’ils sont au restaurant, la Froidchapelloise demande à son mari d’enlever leur alliance afin de “passer l’étape”. Ce que ce dernier fait à “contrecœur”, déboussolé par le manque de tact de Lise.