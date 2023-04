Attraction, la nouvelle série RTBF: sous le vernis de la famille parfaite, l’horreur

Attraction, la nouvelle série d’anthologie (chaque saison est indépendante) de la RTBF, est née de la collaboration de plusieurs femmes. La productrice, Catherine Burniaux, qui a eu l’idée de départ, puis Barbara Abel, autrice de thrillers ( Derrière la haine, adapté sous le titre Duelles au cinéma) et Sophia Perie, scénariste de séries.

Le couple en question

Les deux dernières ont développé ensemble ce thriller psychologique en six épisodes en mettant en commun leurs influences, leurs sensibilités et leurs émotions.

"Il faut mettre de soi quand on écrit, sinon ça ne marche pas, commente Barbara Abel. À travers cette série, on parle donc de nous, on parle d’histoires qui nous ont touchées, de personnes de notre quotidien, de nos angoisses, de ce dont on avait peur au moment de l’écriture."

"C’était aussi une façon de mettre en scène des questionnements autour du couple, ajoute Sophia Perie. Jusqu’où est-on prêt à aller pour construire un couple, une famille ? Est-ce qu’un couple, c’est s’effacer complètement au profit du duo et du “rêve” ? Toutes des questions que n’importe qui se pose quand il décide de vivre avec quelqu’un, de fonder une famille. Mais aussi après dix ans de vie commune… On a mis en scène nos cauchemars !"

Surprendre avec un genre codifié

Toutes ces peurs, elles les ont insufflées dans ce genre très codifié qu’est le thriller. "Tout a été raconté de toutes les manières qui soient donc aujourd’hui, pour être un peu original et pour surprendre, il faut s’accrocher. Le coup du “on croit que c’est lui le méchant mais en fait non c’est celui-là” ne marche plus, on ne peut plus surprendre le public avec ces trucs-là", explique Barbara Abel.

Elles ont donc trouvé des parades et elles assurent: "Ça monte en intensité jusqu’à l’insoutenable, dans le cinquième épisode ! Il y a un peu de violence physique mais on ne se vautre pas dans le gore, dans la violence pour la violence."

Une des originalités de ce récit réside notamment dans le personnage principal, cette Agathe qui réalise qu’elle est sous emprise. "Avoir un personnage principal qui est sous emprise, c’est vraiment partir avec une jambe cassée, explique Sophia Perie. Parce que plus le personnage est déterminé, plus l’intrigue est haletante, normalement."

Elles ont donc dû trouver une façon d’amener le public à s’identifier à elle, le pousser à tenir avec elle. "Elle a été sous emprise pendant quinze ans, et pourtant, c’est une femme intelligente. Il fallait qu’on comprenne ça. " Pour cela, elles ont pu compter sur l’actrice Laura Sepul (voir ci-dessous).

"Elle l’a magnifiée, son travail a été très déterminant. Elle a vraiment su donner un visage humain, sincère et fort à ce personnage. C’était notre premier choix, elle a vraiment une éthique de travail, une sensibilité et une aisance", concluent les deux scénaristes. Déjà occupées à travailler sur le scénario de la deuxième saison, qui aura pour thématique la maternité toxique…

Dès le 2 avril à 20 h 50 sur La Une et Auvio. 6x52min.