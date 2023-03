Si vous avez grandi à la fin des années quatre-vingt ou au début des années quatre-vingt-dix, peut-être vous rappelez-vous de cette séquence du Club Dorothée, intitulée "le jeu de l’ABC", durant laquelle il s’agissait d’arroser ou d’entarter Jacky, Corbier ou Framboisier.

Ce principe est repris dans Votre vie en jeuX, le nouveau divertissement présenté dès ce soir par Nagui et Bruno Guillon, sur France 2. Les deux animateurs vont en effet devoir tout subir et tout endurer pour les candidats et participer à des épreuves drôles et déjantées. Ils vont par exemple risquer une douche tout habillé, tomber, mimer, et tout cela pour permettre au public de remporter des cadeaux. "On est dans un univers ludique avec en toile de fond des questions de culture générale abordables pour la famille. On s’est surtout demandé ce qu’il ne se faisait pas à la télé, et c’est pour ça qu’on va mouiller la chemise. On ne sortira pas grandi, je vous l’accorde, mais on assume. On va prendre des tartes à la crème, on en aura partout, et il n’y a pas de raccord maquillage pendant l’émission, je peux vous le dire", indique Nagui à nos confrères du magazine Gala.

Trombinoscope de candidats

Déjà enregistrée – dans un décor de fête foraine –, l’émission proposera une série d’épreuves physiques mais aussi de culture générale. Les candidats potentiels seront au nombre de 300, répartis dans le public. "Il y a une sorte de trombinoscope des candidats et la personne qui va participer est sélectionnée au hasard. C’est la roue qui va déterminer celle ou celui à qui on posera la question", expliquait récemment Nagui lors d’une conférence de presse. Pour savoir si la réponse donnée par le candidat est correcte, Nagui ou Bruno Guillon devront se jeter contre une porte. Si celle-ci cède, la réponse est bonne. Par contre, si elle est mauvaise, gare aux gages déjà évoqués plus haut.

2. Samedi 1er avril: "Entre ombre et lumière" - La Trois, 23 h 50

Une aventure électrique assez incroyable. ©Dérives Productions

Ce docu d’Hélène Bosco (2 022) suit l’étonnant parcours de Tassi, Jeannette, Akouavi et Hotitodé, quatre villageoises illettrées d’un village du Togo. Il y a quelques années, ces femmes, âgées de 40 à 65 ans, ont bénéficié, via une ONG locale, d’une formation en Inde de 6 mois en installation de panneaux solaires. Aujourd’hui, grâce à elles, presque tous les foyers d’Agomé-Séva, leur petit village enclavé au sud du Togo, ont été éclairés à l’énergie solaire alors que le métier d’électricien ne leur était pas prédestiné.

3. Samedi 1er: Les superpouvoirs de la musique - ARTE, 22 h 25

Le groupe "Neurone rythme" et des enfants au Livelab à Hamilton au Canada. ©© CPB

Ces dernières années, les progrès des neurosciences ont démontré l’impact de la musique sur le cerveau, du fœtus jusqu’au dernier âge. Antidote contre le stress, la douleur, les pertes de mémoire, mais aussi auxiliaire favorisant l’apprentissage du langage chez les enfants ou aidant à lutter contre la dyslexie, ses bienfaits apparaissent d’autant plus nombreux que des expériences, souvent étonnantes, se multiplient à travers le monde pour en mesurer l’étendue.

4. Dimanche 2: Daesh, les enfants fantômes - France 5, 20h55

Des enfants français...qui grandissent dans des camps de prisonniers en Syrie. ©© Cinétévé 2023

Depuis 2019, environ 500 enfants français (dont les parents étaient membres de Daesh- ont grandi dans des prisons à ciel ouvert, au mépris total de toutes les lois de protection de l’enfance. Cinq années marquées par des revirements et par le déni des autorités françaises et, pour les familles qui se battent pour le rapatriement des enfants, par d’immenses espoirs et de violentes déceptions. Ce docu tout neuf (2 023) raconte ces centaines d’enfants qui doivent survivre dans le dénuement et la violence des camps d’incarcération syriens.

5. Dimanche 2: "Robot!", danseurs et machines - France 4, 22 h 45

Après trois ans de recherche et développement, la célèbre chorégraphe Blanca Li a créé "Robot", un spectacle innovant qui explore la relation entre humains et machines. Très intelligent et humoristique, "Robot" est un spectacle accessible à tous publics, tout en satisfaisant les exigences le plus pointues des amateurs de danse ou de théâtre contemporain. Il met en scène huit danseurs et six robots humanoïdes Nao qui campent un univers électro-mécanique extravagant.