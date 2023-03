Benoît Poelvoorde oublie de couper son téléphone en direct... François Damiens l'appelle (vidéo)

Encore plus cocasse quand on sait qui était au bout du fil. En pleine interview sur le film, l'acteur belge semble tout à coup fort embêté. "Je viens de commettre une erreur impardonnable, j'ai oublié de couper mon téléphone", commence-t-il, tout sourire. "Cela vibre dans mon derrière. Sûrement un con qui m'appelle pour me dire 'Hé t'es en train de passer à la téloche!Devinez qui m’appelle ? François Damiens ! Il ne me dit rien, c'est juste pour faire sonner mon téléphone, il s'est dit que j’avais dû oublier d’éteindre mon téléphone. Je suis sûr qu’il l’a fait exprès !"