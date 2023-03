À la télé ce jeudi soir: "L’école de la vie" et les choix de la rédaction

Ouvrir le dialogue avec les jeunes adolescents

Il faut dire qu’à 38 ans, Alexandra Delage est un peu la prof de lycée dont on a tous rêvé: brillante, dynamique, empathique, elle s’investit énormément dans son métier, en témoigne l’atelier théâtral qu’elle a monté où les élèves peuvent venir s’exprimer librement. Naturellement dans l’empathie avec ses élèves, elle considère que pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. Une des raisons pour lesquelles elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première: drogue, famille d’accueil défaillante, deuil, troubles alimentaires, maladie psychique… Elle passe par quelques hauts et de nombreux bas.

Vie privée et vie professionnelle

Tout comme pour Vincent Picard, héros de la première saison qui vivait un drame familial traumatisant (sa femme était décédée en mettant au monde leur petite fille), Alexandra doit elle aussi jongler entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Elle va en effet devoir gérer sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Du coup, pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

Avec L’école de la vie, produite par France Télévisions, la chaîne publique française entend combler un secteur essentiel sur lequel elle est un peu moins présente: le dialogue avec les adolescents.

La Une, 20.45