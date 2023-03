À la télé ce mercredi: le scandale Pegasus ou les plus grands dirigeants espionnés via leur téléphone

Cela va du journaliste Ben Hubbard du New York Times (qui prépare un livre sur le prince Saoudien Mohammed ben Salmane) au président français Emmanuel Macron ou encore le journaliste français de Mediapart Edwy Plenel. Chez nous, l’État marocain aurait également sélectionné Charles Michel (du temps où il était encore Premier ministre) ainsi que son père Louis Michel, élu au Parlement européen.

Enquêtes et réactions

Les réactions à ces révélations ne se font pas attendre. En France, une enquête est tout de suite lancée pour savoir si le téléphone d’Emmanuel Macron a été espionné. Ce dernier change d’appareil et de numéro. En juillet 2022, soit un an après les révélations, Amnesty international note dans un communiqué que plusieurs enquêtes et procès contre NSO Group sont en cours en Inde, au Mexique, en Pologne et en France.

En mars 2022, le Parlement européen a mis en place la commission d’enquête PEGA pour enquêter sur l’utilisation de Pegasus et d’autres logiciels espions en Europe. Mais Amnesty note aussi "qu’il est très inquiétant de constater que les entreprises de surveillance continuent de tirer profit des violations des droits humains à l’échelle mondiale. […] Le fait que les gouvernements à travers le monde n’ont pas pris de véritables mesures est un affront fait à toutes les personnes qui ont souffert, physiquement et psychologiquement, parce qu’elles ont été prises pour cible avec ce logiciel invasif."

On notera cependant un pas dans la bonne direction. Pas plus tard que ce lundi, le président Biden a pris un décret interdisant l’utilisation de logiciels espions privés malveillants par toutes les branches et agences gouvernementales américaines.

Projet Pegasus, un espion dans votre poche d’Anne Poiret retrace les mois précédant la révélation de l’enquête et pointe les dérives autoritaires des États ainsi que les violations et les répercussions sur la vie privée des individus.

