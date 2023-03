Top chef 2023: la "Boîte blanche" fatale à un candidat violet (vidéos)

Les candidats des brigades de Paul Pairet, Philippe Etchebest et Glenn Viel ont été invités à sublimer les petits plaisirs de la gastronomie sous le regard d'invités très spéciaux: le journaliste et critique François-Régis Gaudry, les humoristes Pablo Mira et Nora Hamzawi et le comédien et rappeur Joey Starr.

Ce quatrième épisode a été marqué par l'élimination de Jacques, candidat de la brigade violette de Paul Pairet.

Revisiter les plaisirs coupables

Les douze candidats encore en course au début de l'émission ont d'abord été amenés à l'exercice périlleux de la revisite des plaisirs coupables des Français: le fromage, les frites et le pain accompagné de sauce. Une première épreuve sous tension. En proposant une "frite de pommes dauphines", le binôme Carla et Albane ont pris un gros risque qui n'a pas convaincu le chef Philippe Etchebest. Étonnant, le binôme Jean et Victor, qui avait proposé de revisiter les frites avec une création en forme de rosace, a fait mouche est se qualifie.

Dans la brigade violette, en binôme avec Jacques pour la revisite du fromage, Léo a complètement perdu ses moyens après certaines remarques du chef Paul Pairet pas convaincu par son idée de poser un charbon ardent sur le siphon. "J’ai eu un chef qui m’a rabaissé, j’ai toujours la peur de décevoir, de sortir un truc naze", confiait le candidat "décontenancé". C'est finalement la croquette de Mathieu et Alexandre qui séduit les invités.

Pour la revisite du pain et de la sauce, le duel entre les binômes Hugo et Sarika, et Jérémie et César sourit aux "Bleus"de Philippe Etchebest.

La "Boîte blanche" fatale à un candidat violet

Direction l'épreuve de la boîte blanche, nouveauté de cette année, pour Albane, Carla, Jacques, César, Jérémie et Léo, avec une épreuve concernant les 5 sens. Les cuisiniers ont dû faire goûter leur dessert au chef pâtissier Yann Couvreur "en perte de repères totale", qui les a jugés sur l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher et le goût. Pas simple.

Après avoir écarté le dessert de Carla à l'odorat, recalé, à l'oreille, celui de César, tandis que Jacques et Jérémie ne séduisaient pas au visuel et au toucher, Yann Couvreur n'a finalement dégusté que les desserts de Léo et Albane. Le feuille à feuille noisette chocolat bergamote du candidat de Paul Pairet fait meilleure impression que la tarte façon carrot cake inversée d’Albane.

L'apparition de la terrible "Boîte blanche" a été fatale à Jacques qui a également perdu face à Danny dans la Brigade Cachée sur une épreuve de soufflé salé et quitte définitivement le concours et son frère Mathieu.

"C'est dur parce que depuis le début de la compétition, on a toujours été l'un contre l'autre. Il n'y a pas une fois où on a été l'un avec l'autre. Notre but était de passer tous les deux donc nous avions deux fois plus de chance d'échouer", a-t-il confié à Télé Star.

Top chef 2023: la composition des brigades après le 4e épisode Brigade bleue de Philippe Etchebest Albane, Sarika, Carla et Hugo. Brigade orange de Glenn Viel Mathieu, Jérémie, César et Alexandre Brigade violette de Paul Pairet Jean, Léo et Victor Brigade "cachée" de Hélène Darroze Danny

La technique à l'honneur du 5e épisode

Pour le cinquième épisode, diffusé lundi 3 avril sur RTL TVI, la technique sera mise à l'honneur. À l'occasion des 100 ans des Meilleurs ouvriers de France, les candidats vont devoir battre ces derniers sur des grandes techniques culinaires. Chacun aura ainsi l'occasion de ramener un point à sa brigade.