"Les Feux de l’amour" fêtent leurs 50 ans (photos)

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le soap de CBS, Les Feux de l’amour, vient de fêter ses 50 ans. Cinquante années et 12 559 épisodes au compteur pour les familles Newman, Abbott, Chancellor, Winters et autres. On ne compte plus les trahisons, les mariages, les tromperies, les retournements de situations et les jumeaux cachés !