Nouvelles marques, nouveau duo pour la matinale de Bel RTL, couverture du Giro…: voici les nouveautés annoncées par RTL Belgium

En télévision: de nouveaux divertissements avec Le convoi et Cache-Cash

Le retour sous pavillon belge implique une part d’investissement plus conséquente dans la production belge. C’est déjà le cas avec le concours de la meilleure friterie diffusé le jeudi soir, émission qui réalise 35% de parts de marché sur les 18/54 ans et dont la finale sera proposée en direct le 15 avril prochain.

Du côté des divertissements, deux projets sont en cours de production: Le convoi et Cache Cash. Le premier est un jeu d’aventures entièrement tourné sur le territoire belge et qui sera animé par Ludovic Daxhelet. Le second est une adaptation locale d’un format hollandais: des candidats doivent retrouver en moins de 30 minutes la somme de 100 000 euros qui a été dissimulée à plusieurs endroits dans leur maison. La diffusion est prévue pour mai prochain.

En ce qui concerne la fiction, les téléspectateurs assidus se seront rendu compte que la case des grandes premières du jeudi soir (comme la case VIP du lundi de la RTBF) n’en avait souvent plus que le nom. Mais cela va changer, promet Erwin Lapraille, directeur de la télévision, qui explique le creux par la baisse de productions durant la crise du Covid. Top Gun Maverick, Kameloot et Les Tuche 4 devraient bientôt débarquer dans cette case. Un accord a également été trouvé avec Disney pour diffuser prochainement une dizaine de productions Disney (dont Le livre de la jungle, version film de Jon Favreau) sur RTL plug le vendredi soir.

S’il est encore trop tôt pour évoquer un projet de fiction 100% belge, RTL plug diffusera à l’automne Aspergirl, une série franco-belge coproduite par RTL Belgium avec Nancy Ferroni.

Du côté des documentaires, deux productions sont en cours: l’un sur Justine Henin, sa vie et sa carrière, l’autre sur les derniers jours de vie du 5e roi des Belges, le Roi Baudouin, décédé voici presque 30 ans.

Enfin, en matière d’humour, RTL annonce le format court Smartphone, avec Bérénice Bourgueil et Benoît Poelvoorde.

En radio: Sandrine Dans et Tomas de Bergeyck au réveil

On l’a écrit ces derniers jours, Bel RTL est dans une zone de turbulence avec des évolutions qui font des dégâts au niveau de l’emploi, surtout des pigistes. Il n’y aura par exemple plus d’info après le journal parlé de 18 h. "Pourquoi ? Parce que l’info se trouve ailleurs et notamment en télévision", note Frédéric Herbays, directeur de la radio. Comme annoncé, Bel RTL va devenir un peu plus musicale.

Dès ce mois d’avril, on notera plusieurs changements. Du lundi au vendredi, Sandrine Dans et Thomas de Bergeyck (qui quitte la tranche de 18 h) vous réveilleront et vous informeront en duo de 7h à 9h dans bel RTL Matin. "Sandrine est très proche des auditeurs et Thomas, j’aime sa façon de raconter l’info", note Frédéric Herbays. Précisons toutefois que Sandrine Dans ne sera pas présente dès le lundi 4 avril puisqu’elle sera en tournage pour une nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Elle sera remplacée par Sophie Nollevaux.

Le bel RTL Soir de 18h sera désormais incarné par Philippe Callet. Dans cette tranche info sera inséré un rendez-vous sports à 18 h 12. Marc Ysaye aura droit à une heure quotidienne en plus de son émission du dimanche, du lundi au jeudi de 19h à 20 h, avec toujours au menu des classiques du rock. Enfin dans bel RTL Week-end, Frédéric Bastien accueillera tous les samedis, de 08 h 30 à 09 h, une personnalité bien connue du public mais dont l’identité demeure encore secrète.

Sur RTL play

Le rôle de la plateforme sera de jouer la complémentarité, avec des diffusions en préview (Top Chef) et des productions propres, en créant notamment des spin-offs de programmes phare comme Face aux experts, inspiré de l’émission Mariés au premier regard. On y retrouvera également régulièrement Le Débrief qui revient sur l’actualité sportive ou encore Planqués, le plus grand cache-cache jamais organisé dans un parc d’attractions.

Pour les amateurs de fiction, on notera l’arrivée de l’excellente série policière Killing Eve avec Sandra Oh (disponible dès le 7 avril) ou encore, plus tard, Yellowjackets et Why Women Kill.

Du côté de la téléréalité, la nouvelle saison de La Villa des cœurs brisés va s’ajouter également au catalogue. Enfin, la plateforme de la chaîne privée va proposer plus de sport, avec de nouvelles compétitions en exclusivité comme l’ATP Tour, des matches exclusifs de la Copa del Rey ou encore le Brussels Padel Trophy, la manche belge du World Padel Tour.

RTL sports avec désormais un "s"

La remarque venait d’une téléspectatrice qui assistait à la conférence de presse de rentrée en août dernier: pourquoi n’y a-t-il pas un "s" à RTL Sport. Sous-entendu: "Vous ne pourriez pas proposer autre chose que du football ?"

Six mois plus tard, ses vœux sont exaucés: RTL sports s’écrit désormais avec un "s" et proposera une couverture du Giro en mai prochain. "Nous proposerons six étapes, dont les quatre premières, la dernière ainsi que l’étape décisive qui sera choisie lors de la troisième semaine de course", nous confie Vincenzo Ciuro, le boss du service sportif. C’est Mathieu Istace qui assurera les commentaires avec comme consultants Maxime Montfort et Yoann Offredo. Une émission quotidienne de 30 minutes sera par ailleurs proposée tous les jours, avec Anne Ruwet à la présentation.

RTL Belgique a aussi signé un partenariat avec la Fédération belge de football pour proposer du contenu exclusif toute l’année autour des Diables rouges et des Red Flames.