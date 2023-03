À la télé ce lundi soir: les choix de la rédaction

Tant et si bien que les potagers sont désormais partout: partagés par plusieurs familles, sur les toits des immeubles, dans les écoles, au fond des cours ou simplement sur un coin de terrasse ou un balcon, voire même dans les parkings de supermarchés ou en prison.

Des jardins nourriciers d’un genre nouveau

Si certains se sont plongés dans les vieux livres traditionnels ou ont demandé conseil aux anciens pour débuter leur nouvelle passion, d’autres ont décidé de développer des jardins d’un genre nouveau. Car ils se sont eux aussi adaptés à nos nouveaux modes de consommation: adieu le potager à l’ancienne, on parle aujourd’hui de co-potager comme d’un co-voiturage, de serres connectées, ou encore de jardin nourricier clé en main, livré en kit chez nous comme s’il s’agissait d’une étagère suédoise.

Mettre la main à la terre est ainsi devenu l’une des actions les plus tendances de notre époque, tant et si bien que certains influenceurs en ont même fait leur fonds de commerce, assurant une notoriété mondiale à nos navets et carottes sur les réseaux sociaux.

Le jardin vecteur de solidarité depuis des siècles

Mais le lien indéfectible qui existe entre les hommes et leur jardin nourricier ne date pas d’hier. Dans Potagers: si on semait ! raconté par Julie Andrieu ( Les carnets de Julie), c’est également une longue histoire commune qui est retracée: incontournable de la royauté sous Louis XIV, vecteur de solidarité depuis les jardins ouvriers de la fin du XIXe siècle et même outil de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, ce documentaire raconte l’odyssée insoupçonnée de nos potagers à travers les époques.

