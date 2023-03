Saison 4 de "Succession" sur Be tv : pourquoi on adore détester la famille Roy

1. Une famille en or (plaqué)

Vous avez raté les trois premières saisons ? C’est que vous manquez de flair, mais on vous refait le topo: à la tête d’un énorme groupe médiatique, Logan Roy, son richissime patron, est victime d’un accident vasculaire cérébral qui nourrit, rapidement, les appétits de ses enfants. Le début d’une guerre de succession – forcément – qui verra l’inusable Logan revenir dans le "game" et participer à ce qui s’apparente, au final, à un grand concours de planter de couteaux dans le dos (mais jamais le même). En cela, ce grand bal des hypocrites use parfaitement de ressorts millénaires, de ceux qui ont jadis fait la saveur des tragédies grecques.

2. Aucun héros, que des… anti-héros

Le plus étonnant avec Succession est que l’on ne parvient à ne s’attacher à… aucun personnage, chaque membre de la famille (ou apparenté) s’avérant toujours plus détestable que les autres. La palme revient assurément à Kendall Roy, incarné avec un talent fou par Jeremy Strong, connu pour son rôle de mafieux policé dans The Gentlemen. Deuxième fils du patriarche, dont il cherche désespérément à faire la fierté (qu’il confond souvent avec l’amour), il est un mélange improbable entre un Largo Winch qui n’aurait pas réussi et… Gad Elmaleh, auquel l’acteur américain ressemble furieusement.

3. Des seconds rôles impayables

Succession, et même si ces gens-là jonglent avec les millions, est un concentré de tout ce qui fait la médiocrité de notre monde: violence, chantage, arrivisme, spéculation, trahisons multiples, tout est bon pour parvenir à ses fins, et c’est encore meilleur si c’est en écrasant l’autre du sabot. On a souvent qualifié la série de cynique, et c’est juste, mais on oublie parfois la dimension comique qu’y apportent, dans un style presque cartoonesque, les nombreux seconds rôles. Et parmi eux Connor Roy, fils aîné qui s’est mis en tête de… conquérir la Maison Blanche, Tom, le beau-fils gaffeur, ou encore Greg, le petit-neveu un peu benêt qui voudrait bien croquer une part du gâteau en bout de table.

Connor Roy, le fiston qui a eu les yeux plus gros que le ventre ©HBO

4. Une dernière saison, vraiment ?

Jesse Armstrong, créateur d’une série inspirée de la famille Murdoch et multirécompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, l’a confirmé: cette saison 4, qui démarre alors que Roy vient, grosso modo, d’annoncer à ses enfants qu’il allait les déshériter, sera la dernière. Pour Variety, le patron de HBO Casey Bloys a toutefois laissé entendre qu’un spin-off à la façon de House of Dragons pour Game of Thrones demeurait possible: "Si Jesse me dit qu’il veut en faire un, alors je le suivrai ". Info utile pour ceux qui ne pourraient pas attendre jusqu’à ce lundi pour découvrir cette nouvelle-dernière saison : son premier épisode sera diffusé dans la nuit de samedi à dimanche à 3 heures du matin, en version originale non-sous-titrée.

Be 1, dimanche 26/3 à 03.00 & lundi 27/3 à 20.30