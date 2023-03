Pékin Express: intestins, pis de vache et testicule de taureau, les candidats face à une dégustation peu ragoûtante (vidéo)

L’épisode commence à Asunción, la capitale du Paraguay. Les cinq duos doivent se rendre jusqu’à la cathédrale de la ville. Règle imposée : interdiction de faire du stop. Il va leur falloir convaincre des locaux de les y en mener. Le premier duo arrivé sur place à l’issue de l’épreuve sera intouchable, et il n’y aura pas de choix secret. Les deux derniers de l’étape seront, eux, donc envoyés en duel final.

Saut dans le vide

Place à une première épreuve. Suspendu dans le vide, un membre de chaque équipe doit sauter et tenter de toucher une cible avec un ballon.

Nathalie commence mais rate de peu la cible. Angie, dont le saut dans le vide est sa phobie, surmonte malgré tout sa peur mais échoue également (de peu) à atteindre la cible.

Au tour d’Alexandra et Laura. Les deux sœurs ont plus de chance que le binôme précédent et relèvent toutes les deux le défi qui leur était imposé. Elles récupèrent l’adresse où elles doivent rejoindre Stéphane Rotenberg, suivies de près par Clément et Emeline.

Le sprint commence pour les deux binômes. C’est finalement les animateurs de camping qui deviennent intouchables, grâce à une route plus rapide. Le duo reçoit un avantage considérable : parmi les deux premiers arrivés, ils choisiront le binôme qui deviendra intouchable.

Intestins, pis de vache et testicule de taureau

Dégustation au programme de la suite de l’épreuve. Une épreuve qui se révèle peu ragoûtante pour les candidats qui devront avaler tant bien que mal intestins, pis de vache et testicule de taureau. Plus vite ils finiront leurs assiettes et plus ils auront de chance de l’emporter.

Xavier et Céline repartent en tête, juste devant Alexandra et Laura.

Le patron et l’employée sont choisis par Clément et Emeline et deviennent donc intouchables : ils sont assurés de participer à la septième étape.

Face à face avec Miguel Martinez

La dernière épreuve de l’épisode est consacrée au football. Les candidats doivent relever un défi de taille : mettre un penalty face au célèbre gardien Miguel Martinez.

Alexandre et Chirine réussissent rapidement leur défi. Alexandra et Laura sont le dernier duo à sortir du stade local.

Place maintenant à une nouvelle surprise : le panneau voiture interdite. Les candidats ont le choix entre plusieurs vélocipèdes pour rejoindre Stéphane Rotenberg. Les amoureux stratèges arrivent premiers. Nathalie et Angie doublent de peu Alexandra et Laura, qui vont pour la première fois en duel.

Le quatuor d’intouchables veut briser l’alliance adverse et décide de donner l’immunité à Nathalie et Angie.

Un duel final intense

Les sœurs “chien et chat” ont pour mission d’assembler les pièces d’un puzzle. Avant cela, elles doivent récupérer les pièces dans une boîte pleine de reptiles.

Chirine parvient à assembler son cobra en première et remporte le duel final.

Alexandra et Laura pensent quitter l’aventure mais, surprise, elles tombent sur une enveloppe non éliminatoire. Pas d’élimination à l’issue de ce sixième épisode, mais Stéphane Rotenberg le rappelle : les étapes à venir seront donc forcément éliminatoires…