Maria Del Rio  : "Petite, j’aurais aimé être invisible"

Au programme de cet Anniversaire inattendu de Maria Del Rio: un plongeon dans le passé, des surprises, de l’émotion et beaucoup de joie pour l’animatrice. Avec elle, on repartira sur les bancs d’école, "d’un seul coup c’était incroyable de pousser les mêmes portes, d’arpenter les mêmes couloirs… Rien n’avait changé et tous les souvenirs, bons comme mauvais, sont remontés à la surface".

La famille: le piller

On fera aussi connaissance avec ses amis proches et sa famille. "La famille, ce sont des épaules et des bras sur lesquels je me suis appuyée très fort, explique-t-elle. Ma mère, tellement attentive a toujours été là. Je suis très émotionnelle et angoissée ; je manque de confiance en moi mais ma mère a toujours su écouter ça et proposer des solutions. "

De l’institut Sainte-Ursule aux rues du centre de Bruxelles, Maria et Sandrine se promènent, rigolent beaucoup et évoquent les souvenirs comme on le ferait en parcourant un vieil album photos. Tout un cheminement pour atterrir au Théâtre royal des Galeries, là où tout a commencé pour l’animatrice. "Dans ma vie, j’ai eu la chance d’être au bon endroit, au bon moment. Ma vie a été jalonnée de belles personnes ; David Michels du Théâtre des Galeries en fait partie. Il m’a fait confiance, m’a permis de mener la revue pendant des années ; ça a été une école incroyable. Ce théâtre c’est ma maison, j’y ai tout appris."

Lutter contre le harcèlement

À côté des rires, il y aura aussi pas mal d’émotion dans cette émission. Quand elle évoque son fils, Diego, par exemple: "Je suis tellement fière de lui. Il est intègre, droit dans ses bottes, c’est un garçon qui déteste la moquerie et qu’est-ce qu’il est drôle ! On a toujours été très fusionnel mais, il grandit et je vois bien qu’il coupe le cordon tout seul comme un grand et je trouve ça génial."

Maria Del Rio profitera aussi de l’occasion qui lui est donnée pour aborder le harcèlement scolaire, un combat qui lui tient à cœur. "Petite, j’étais d’une timidité maladive: j’aurais aimé être invisible. Il se fait que j’ai eu deux camarades de classe qui m’ont vraiment menés la vie dure. Ça m’a éteinte. Pourtant, une fois que j’étais à la maison, je savais que j’étais tranquille. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, les enfants sont continuellement sous pression et ils ne sont pas armés pour y faire face. J’ai voulu utiliser mon vécu et ma notoriété pour parler et lutter contre le harcèlement avec l’association Les mots de Tom ."

Maman, animatrice, chanteuse, entrepreneuse… Maria Del Rio est tout à la fois, le tout avec ce naturel désarmant qui la rend tellement attachante.

"L’anniversaire inattendu de Maria Del Rio", samedi 25/03 à 19.50 sur RTL TVI.