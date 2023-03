La Belgique sauvage et magnifique avec Typh Barrow et Salima Belabbas

La chaîne a décliné le film Notre Nature: La Belgique Sauvage en version longue en six épisodes. A la présentation, un visage connu: Salima Belabbas. L’ancienne présentatrice du JT de 19h a été la première surprise qu’on lui propose d’y participer. "Pour être très honnête, ce n’est pas le genre d’émission auquel j’aurais pensé. Mais le projet m’a tout de suite séduite. La nature, c’est important pour moi, c’est là que je me ressource."

C’est la première fois qu’on revoit la journaliste à la télé depuis qu’elle a quitté la présentation du JT en janvier. La première d’une série ? Elle reste discrète. "Mes envies pour la suite, on verra".

La jolie voix de Typh Barrow

Pour le commentaire, une autre voix familière: celle de la chanteuse Typh Barrow. Et pour elle aussi, c’était une première. "Je l’ai pris comme un challenge: si on me proposait ce projet, qu’on avait confiance en moi, c’est que je pouvais le faire. C’était une expérience totalement différente de tout ce que j’avais déjà fait."

Et poser sa voix sur des images, "c’est un vrai métier !", sourit Typh Barrow. "Il y a des codes, il faut trouver le bon rythme, la bonne intonation. Ca a été un gros exercice de concentration. J’ai été bien préparée avec les cours de théâtre, de diction, de déclamation, des seule-en-scène depuis assez petite." Elle a beaucoup aimé ça. "Je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Il a fallu un après-midi pour enregistrer les commentaires du film et deux jours pour la version longue de la série."

Ce qu’elles retiennent toutes les deux, surtout, ce sont les images magnifiques, qui ont nécessité trois ans de tournage. Et particulièrement les images tournées en mode macro pour aller surprendre la vie microscopique sous nos pieds. Ou encore la présence d’animaux qu’on soupçonne peu, comme la couleuvre à collier, cite Salima Belabbas. Ou "des araignées microscopiques filmées avec une précision incroyable", dit la chanteuse.

Une émission sur la nature un dimanche soir, on ne peut s’empêcher de penser au Jardin extraordinaire sur la Une. Un souvenir d’enfance pour Typh Barrow: "J’ai grandi dans une famille où on n’avait pas le droit de regarder beaucoup la télé. Le seul truc que je pouvais voir c’était le Jardin Extraordinaire avant d’aller au lit le dimanche soir !"

La nature en ville

Quand on parle de nature aux deux Bruxelloises, elles évoquent la Forêt de Soignes où on pourrait les croiser toutes les deux en plein jogging. "C’est un endroit que je connais bien, dit Typh Barrow. C’est là que je vais me ressourcer avant ou après les concerts. Je suis née et j’ai grandi à Bruxelles, mais j’ai toujours eu la chance d’habiter en face d’espaces verts." Salima Belabbas, elle, conseille particulièrement une "petite balade autour du Rouge Cloître, c’est magnifique".

RTL TVI, dimanche à 18.15