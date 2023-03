L’animatrice de Radio Contact Maria Del Rio fête son anniversaire. Alors qu’elle ne s’y attend pas une seconde, sa consœur Sandrine Dans l’enlève en plein direct du "Good Morning" (son émission quotidienne) pour lui faire vivre une journée complètement folle. À travers des moments d’émotion, des rires et surtout des surprises, les téléspectateurs en apprendront plus sur celle qui est une des personnalités préférées des Belges francophones.

2. Samedi 25 : Les 50 ans du disco au profit du Sidaction - France 2, 21h10

Julia Vignali et Vincent Niclo qui animeront ces 50 ans du disco. ©© Cyril Moreau - Coadic Guirec - Bestimage

Soirée musicale et philanthropique sur France 2. En effet, sous la présidence de Line Renaud et de l’ambassadeur du Sidaction, Jean Paul Gaultier, Julia Vignali et Vincent Niclo formeront un duo inédit pour accueillir sur la scène du Dôme de Paris de nombreux artistes. Ils célébreront les 50 ans du disco en reprenant les nombreux grands classiques de ce phénomène musical né dans les années 70 et qui déclenche toujours "la Fièvre du samedi soir".

3. Samedi 25: "Les vertus de la danse - ARTE, 23 h 15

Alors on danse...oui mais pourquoi? ©© SWR/Kensington Communications

Pourquoi les humains et les animaux dansent-ils ? Des scientifiques du monde entier exposent leurs dernières découvertes dans ce documentaire tout récent (2022) de la réalisatrice canadienne Nathalie Bibeau.

La danse est présente dans toutes les cultures humaines. Mais qu’est-ce qui nous pousse à nous mettre ainsi en mouvement ? Sommes-nous les seuls à maîtriser ce mode d’expression ? En Camargue, des biologistes ont découvert que la parade nuptiale annuelle des flamants roses, à laquelle participent mâles et femelles, s’apparente à un véritable concours de danse, avec ses gestes et transitions codifiés.

Alors que le cacatoès Snowball est devenu une star d’Internet en se trémoussant sur des tubes internationaux, des neuroscientifiques ont démontré que les animaux capables d’apprentissage vocal (c’est-à-dire d’imiter des sons) possèdent tous une certaine aptitude à se mouvoir en rythme. Centrée sur les effets du synchronisme sur le cerveau humain, une expérience sociale menée à Oxford met en évidence une production d’endorphines importante, synonyme de joie collective, chez les personnes qui dansent à l’unisson sur de la musique.

4. Dimanche 26: Les villes les plus dangereuses du monde - La Trois, 21 h 35

Kaboul? Pas la destination de vacances idéale. ©EdA

Kaboul, capitale de l’Afghanistan, se classe parmi les villes les plus dangereuses du monde (au même titre que Le Cap ou Rio), minée par quarante ans de guerre. Juchée à 1 750 mètres d’altitude et bordée par deux chaînes de montagnes, la plus grande ville afghane est gangrenée par la pauvreté et les gangs. Aussi vols avec violence, rackets, kidnappings, braquages, attentats ou encore viols: pas un jour ne passe sans son lot de blessés, de kidnappés et de meurtres.

5. Dimanche 26: Vanessa Paradis en concert - Plug RTL - 21h55

Vanessa retrouve l’Olympia, où elle a donné ses premiers concerts.

Il y a plus de 25 ans, Vanessa Paradis montait pour la première fois sur la scène de l’Olympia. La chanteuse a choisi cette salle mythique pour son grand retour dont voici une captation. Accompagnée de six musiciens, elle livre un show intense où se décline son univers rock et sensuel. Elle épluche son dernier album tout en réinterprétant également ses morceaux les plus mythiques pour le comme "Joe le Taxi", "Marylin et John""Tandem" et "Divine Idylle".