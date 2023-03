Elle avait notamment connu une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, notamment dans les années 70 et 80 mais c’est sur le tard qu’elle retrouvera un peu de célébrité, en jouant à partir de 2009 dans la série courte “Scènes de ménages”, dans laquelle elle et Gérard Hernandez jouaient un couple de personnes âgées.

Au cinéma, elle a notamment joué dans “Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques” (Michel Audiard, 1971) ou “Parking” (Jacques Demy, 1985).

À la télévision, Marion Game a également participé aux " Jeux de 20 heures" sur FR3 et à "L'académie des neuf" sur Antenne 2.

Elle avait aussi été active dans le doublage, prêtant son intonation, entre autres, à Phyllis Van de Kamp, la belle-mère de Bree dans la série américaine “Desperate Housewives” ou encore en étant la voix française de Jane Kaczmarek, Loïs dans la série télévisée Malcolm.