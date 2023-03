Ce vendredi soir à la télé : Marie Trintignant pour l’amour du jeu

Sa mère lui disait "fais pas ça"

Sa mère lui disait "fais pas ça, toutes les actrices sont malheureuses". Et son père "Tu vas voir, c’est très amusant". Et finalement… "C’est très amusant et j’ai mis dix ans à être heureuse. Les deux avaient raison." Elle raconte qu’au début de sa carrière elle était difficilement capable de distance avec les personnages qu’elle incarne et "constamment en ébullition", et se "jeter totalement dans chaque rôle".

Claude Chabrol, en la dirigeant dans Une affaire de Femmes puis Betty, lui a apporté le plaisir de la décontraction. Son talent et sa créativité se sont déployés dans une carrière guidée par le goût du jeu, des auteurs, et par l’envie de défendre des personnages de femmes singulières, quitte à prendre des risques parfois. Comme dans son rôle très fort de prostituée dans Betty. Ou quand elle refuse le rôle que lui propose Didier Le Pêcheur pour Des nouvelles du bon Dieu. Elle préfère celui d’Évangile, imaginé par l’auteur d’abord comme un rôle masculin. Elle en fera un personnage d’abrutie nymphomane et violente complètement déjantée.

Une carrière à part où se mêlent gravité et fantaisie, humour et absurde, audace et intelligence, qui ne ressemble à aucune autre. Une cinquantaine de rôles au cinéma, une vingtaine au théâtre où l’on perçoit son goût des autres, un immense talent et une très grande indépendance d’esprit.

Ce joli portrait est illustré de nombreuses archives et extraits de films, mais aussi de témoignages émus, de son père Jean-Louis Trintignant, décédé l’an dernier, et de réalisateurs et comédiens avec lesquels elle a travaillé.

