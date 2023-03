“Koh-Lanta : le feu sacré” : un abandon, un retour inattendu et une élimination qui passe mal

En effet, avant même que le conseil final n’ait lieu, le jeune Benjamin a choisi d’abandonner l’aventure. Victime d’une otite après être descendu trop bas lors d’une séance de pêche sous-marine, le Marseillais, trop diminué physiquement, a décidé de quitter de lui-même ses compagnons.

“Je n’avais plus du tout d’énergie, je n’avais plus aucun muscle, je n’arrivais pas à me lever, à faire des choses banales”, confie-t-il dans une interview accordée au “Figaro”, ajoutant également qu’il avait déjà perdu sept kilos en moins au bout de deux semaines et qu’il n’avait “plus rien à perdre”.

Tania de retour dans “Koh-Lanta”

Seul réconfort pour Benjamin : son abandon a profité à Tania, son alliée de l’aventure.

Éliminée lors de l’épisode précédent après avoir rejoint la nouvelle tribu des rouges, la jeune femme a donc retrouvé la tribu jaune dans laquelle elle avait commencé le jeu.

Parfois critiquée pour son manque d’investissement dans la vie du camp, Tania a bénéficié d’un changement de règles. En effet, alors que la production avait choisi de ne plus remplacer les abandons volontaires depuis la saison 11 (2011), elle a décidé de laisser une nouvelle chance aux éliminés à l’occasion du “Feu sacré”. “Une décision prise avant le début de tournage pour surprendre les aventuriers”, assure ALP dans les colonnes du “Figaro”.

Rudy éliminé par ses anciennes alliées

La tribu rouge battue dans l’épreuve d’immunité, c’est Rudy qui a sauté lors du conseil final.

Visé par les ex-jaunes qui souhaitaient mettre fin au binôme qu’il formait avec Esteban, le chauffeur de métro – qui a tenté un coup de bluff avec un faux collier d’immunité – a surtout été éliminé grâce aux votes de ses anciennes alliées, Anne-Sophie et la Belge Helena.

“Helena m’a déçu avec son retournement de situation. Je l’avais protégée et mise en garde”, explique Rudy dans une interview accordée à “Télé-Loisirs”. “Clairement, elle m’a trahie. C’est un coup dur. Quand elle me dit qu’on forme un duo trop fort avec Esteban alors qu’elle était dans un trio avec nous pour éliminer Alexandre, la pilule a du mal à passer. ”